Drei Drogenlenker mussten Führerscheine abgeben

Zweimal Cannabis und einmal Kokain – dieses Ergebnis brachten Schwerpunktkontrollen der Polizei in der Stadt Salzburg am Sonntag bei drei Lenkern im Alter von 18 bis 23 Jahren. Einer von ihnen gab Schnupftabak die Schuld an seiner Beeinträchtigung ...
Alle drei Lenker mussten zur Amtsärztin. Beim 18-jährigen Probeführerscheinbesitzer und einem 23-jährigen Autolenker stellte diese Beeinträchtigungen durch Cannabis fest. Sie mussten ihre Führerscheine vorläufig abgeben und wurden angezeigt.
Beim 20-Jährigen schlug ein Drogenschnelltest positiv auf Kokain an. Zudem war er übermüdet unterwegs. Den Polizisten erzählte er, dass er von einem Unbekannten Schnupftabak bekommen habe. Auch er musste zur Amtsärzting und ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.
