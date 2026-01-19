„Auch 80-Jährige sind am Eis gestanden“

Weltweit gehört er zu den größten Eiskunstlaufbewerben. In Ländern wie Finnland, Kanada oder Russland ist es eine der Hauptsportarten. Die Rede ist von Synchroneiskunstlaufen, wo der Mozart Cup im Salzburger Volksgarten am Wochenende stattfindet. „Wir wollen die Sportart bei uns attraktiver machen“, sagt Verbandspräsidentin Carmen Kiefer, die erst kürzlich für weitere vier Jahre gewählt worden ist. Dabei soll die Heim-WM im April in der Salzburgarena helfen. Deshalb wurde überlegt, den Mozart Cup heuer ausfallen zu lassen. „Aber er wird einfach kleiner ausfallen als in den vergangenen Jahren“, betont Kiefer. Bei den Senioren startet nur ein deutsches Team, der Fokus liegt auf den Junioren.