Synchroneiskunstlauf

„Auch 80-Jährige sind am Eis gestanden“

Salzburg
19.01.2026 12:30
Am Wochenende wird in Salzburg wieder synchron am Eis gelaufen.
Am Wochenende wird in Salzburg wieder synchron am Eis gelaufen.(Bild: Mozartcup/Theresa Marka)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Der Mozart Cup zählt weltweit zu den am besten organisierten Synchroneiskunstlaufbewerben. Heimisches Team Sweet Mozart feiert sein 25-jähriges Jubiläum. Ein Sport, der für jede Altersklasse offen ist.

0 Kommentare

Weltweit gehört er zu den größten Eiskunstlaufbewerben. In Ländern wie Finnland, Kanada oder Russland ist es eine der Hauptsportarten. Die Rede ist von Synchroneiskunstlaufen, wo der Mozart Cup im Salzburger Volksgarten am Wochenende stattfindet. „Wir wollen die Sportart bei uns attraktiver machen“, sagt Verbandspräsidentin Carmen Kiefer, die erst kürzlich für weitere vier Jahre gewählt worden ist. Dabei soll die Heim-WM im April in der Salzburgarena helfen. Deshalb wurde überlegt, den Mozart Cup heuer ausfallen zu lassen. „Aber er wird einfach kleiner ausfallen als in den vergangenen Jahren“, betont Kiefer. Bei den Senioren startet nur ein deutsches Team, der Fokus liegt auf den Junioren.

Da richten sich alle Augen auf Sweet Mozart. Das Heimteam, das sein 25-jähriges Bestehen feiert. „Ich war 2001 als 13-Jährige Gründungsmitglied.  Wir sind stolz, was seither passiert ist und freuen uns, was noch kommt“, erzählt Trainerin Julia Kiefer. 

Für jede Altersklasse offen
Neben den Junioren ist aber im Amadé Cup auch jeder begeisterte und gute Breitensportler willkommen. Im Adult starten auch ältere Generationen. „Auch 80-Jährige sind schon am Eis gestanden“, lacht Julia Kiefer. Mama Carmen ergänzt: „Unseren Sport kann man von 3 bis 99 Jahre ausüben.“

