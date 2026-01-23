Vorteilswelt
Faschingsrummel für alle kleinen Stimmungskanonen

Niederösterreich
23.01.2026 15:30
Alle in Feierlaune! (Symbolfoto)
Alle in Feierlaune! (Symbolfoto)(Bild: Fox_Dsign - stock.adobe.com)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Am kommenden Wochenende heißt es „Hinein in die Kostüme“ und bei Konfetti, Krapfen und Musik eine der vielen Kinderfaschingspartys und Umzüge besuchen!

0 Kommentare

Am Samstag, 24. Jänner, findet ab 14 Uhr der Kindermaskenball der Stadtgemeinde Langenlois im Saal der Gartenbauschule in Langenlois statt. Spiele, Spaß und Unterhaltung warten auf die kleinen Gäste. Ein Zauberer sorgt für staunende Kinderaugen, eine Tombola und ein Schätzspiel bringen Spannung in den Nachmittag. Einlass ist ab 13.30 Uhr, der Eintritt ist frei!

Ebenfalls am Samstag, den 24. Jänner, steht Klein-Pöchlarn ganz im Zeichen des Faschings. Ab 13.30 Uhr gibt es einen Umzug durch den Ort mit Labstationen. Treffpunkt ist der Festsaal in Klein-Pöchlarn. 

(Symbolfoto)
(Symbolfoto)(Bild: Alexander Raths - stock.adobe.co)

Für die Eltern lohnt ein Besuch der Narrenabende in Ober-Grafendorf. Die OGRA-Schulnarren laden am 23. und 24. Jänner, jeweils um 19.19 Uhr, zu den jährlichen Narrenabenden in die Pielachtalhalle. Der Abend wird mit einem vielseitigen Programm gestaltet, das jeden in Faschingsstimmung bringen wird. Kabarett, Theater, Showtanz, Gesang und vor allem jede Menge Spaß erwarten die Besucher.

Für alle kostümierten Gäste gibt es je 1 Glas Sekt GRATIS! 

Gemeinsam in Faschingsstimmung!
Gemeinsam in Faschingsstimmung!(Bild: Bernhard Fibich)

Mit Bernhard Fibich geht es am Sonntag, den 25. Jänner in den Kinderfasching! Im Kunsthaus Horn, im Tonkeller, startet um 14 Uhr der Kinderfasching mit dem bekannten Kinderliedermacher, unterstützt von Martin & Martin. Mit seinen lustigen und schwungvollen Mitmach-Liedern ist Österreichs Kinderliedermacher Nr. 1 wieder auf Tournee. Kinder und Erwachsene werden in das Konzert spielerisch miteinbezogen und im Anschluss geht es lustig weiter mit Spiel, Spaß und Unterhaltung. 

Auch in Puchberg am Schneeberg steht am Sonntag, den 25. Jänner alles im Zeichen des Faschings. Die Schneeberghalle gibt von 15 bis 18 Uhr den Rahmen für den beliebten Kindermaskenball.

Wer möchte da nicht mitfeiern?
Wer möchte da nicht mitfeiern?(Bild: Tourismusbüro Puchberg)

Und Klein-Pöchlarn erwartet seine kleinen Gäste ebenfalls am 25. Jänner zum Kindermaskenball. Im Festsaal Klein-Pöchlarn wird von 14 bis 17 Uhr mit einem lustigen Animationsprogramm und hoffentlich vielen tollen Faschingskostümen gefeiert. 

Wie gerne Kinder sich verkleiden und den Fasching feiern, zeigt sich auch in Bruck an der Leitha – denn auch dort lädt die Katholische Jungschar am Sonntag, den 25. Jänner zum Kindermaskenball. Zwischen 14 und 16.30 Uhr treffen sich alle Prinzessinnen, Clowns, Cowboys und Feen im Pfarrzentrum. 

Alle genauen Informationen zum närrischen Treiben quer durch Niederösterreich finden Sie auf www.veranstaltungen.niederoesterreich.at

Niederösterreich

