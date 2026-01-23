Faschingsrummel für alle kleinen Stimmungskanonen

Mit Bernhard Fibich geht es am Sonntag, den 25. Jänner in den Kinderfasching! Im Kunsthaus Horn, im Tonkeller, startet um 14 Uhr der Kinderfasching mit dem bekannten Kinderliedermacher, unterstützt von Martin & Martin. Mit seinen lustigen und schwungvollen Mitmach-Liedern ist Österreichs Kinderliedermacher Nr. 1 wieder auf Tournee. Kinder und Erwachsene werden in das Konzert spielerisch miteinbezogen und im Anschluss geht es lustig weiter mit Spiel, Spaß und Unterhaltung.