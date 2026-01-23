Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aus für Snowboard-Ass

Olympia-Zug fährt ohne Doppel-Vizeweltmeister ab

Steiermark
23.01.2026 17:48
Auner fühlt sich im PGS wie in einem Nascar.
Auner fühlt sich im PGS wie in einem Nascar.(Bild: APA/WOLFGANG JANNACH)
Porträt von Stefan Plieschnig
Porträt von Michael Höller
Von Stefan Plieschnig und Michael Höller

Ein frühes Aus beim Heim-Weltcup besiegelte das Ende des Olympia-Traums. Arvid Auner scheiterte an einer zu starken eigenen Mannschaft: „Es tut weh, aber daraus kann ich lernen.“ 

0 Kommentare

„Die Enttäuschung ist sehr groß“, gestand Snowboarder Arvid Auner nach dem Parallel-Riesentorlauf (PGS) am Freitag auf der Kärntner Simonhöhe. Jenem Rennen, in dem der Slalom-Spezialist doch noch auf den Olympia-Zug aufspringen wollte. Und das für ihn schon nach der Qualifikation zu Ende war. „Ich habe heute noch einmal alles in die Waagschale geworfen und mein Bestmögliches abgeliefert. Das hat leider nicht gereicht“, erklärte der Grazer nach dem Aus.

Mit Janine Flock hatte Auner noch in der Olympia-Wäsch‘ des ÖOC posieren dürfen.
Mit Janine Flock hatte Auner noch in der Olympia-Wäsch‘ des ÖOC posieren dürfen.(Bild: GEPA)

Sieben Hundertstel zu viel hatte er in den beiden Quali-Läufen verloren, damit zum vierten Mal im achten PGS der Saison den Sprung in die Achtelfinale verpasst. Das ist in der starken ÖSV-Mannschaft zu wenig für die Olympia-Teilnahme. Mit Platz 18 auf der Simonhöhe und Rang 21 im Disziplinen-Weltcup liegt Auner zwei Tage vor Nominierungsschluss hinter vier Teamkollegen und ist damit im wahrsten Sinne des Wortes das fünfte Rad am Wagen nach Mailand und Cortina.

Freund Karl spendet Trost
“Ich habe zwar sehr viel Freude am langen Brett, aber der Funke fehlt noch“, zeigte sich Auner selbstkritisch. Seine Teamkameraden trösteten ihn im Zielraum, Freund und Zimmerkollege Benjamin Karl unterhielt sich noch lange nach Rennende mit Auner.

Zitat Icon

Benni hat zu mir gesagt, dass jeder große Sportler solche Momente hinter sich hat.

Arvid Auner über „Tröster“ Karl

„Benni hat zu mir gesagt, dass jeder große Sportler solche Momente hinter sich hat. Es tut weh, aber daraus kann ich viel mehr lernen“, gestand Arvid, der sich nun über den nicht-olympischen Parallel-Slalom wieder in gute Stimmung bringen will.

Voller Fokus auf den Slalom
„Für mich ist Slalom fahren wie Rallye und der Riesentorlauf wie Nascar – einfach nur im Kreis fahren“, erklärte der Grazer, der in seiner Spezialdisziplin nicht nur Weltcup-Titelverteidiger, sondern auch zweifacher VIzeweltmeister ist. „Es gibt noch die kleine Slalom-Kristallkugel. Die werde ich in Angriff nehmen, auch wenn diese Disziplin in dieser Saison nicht das Wichtigste ist.“

Lesen Sie auch:
Ester Ledecka war auf der Simonhöhe nicht zu schlagen.
Weltcup auf Simonhöhe
Snowboard-Sieg für Ledecka kurz nach Ski-Podest
23.01.2026

Bei Olympia wird er Fabian Obmann (am Freitag Zweiter auf der Simonhöhe), Alex Payer, Andi Prommegger und Karl die Daumen drücken. Auch das dreiköpfige Damen-Team (Sabine Payer, Claudia Riegler, Martina Ankele) tritt die Reise nach Italien ohne steirische Beteiligung an.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Benjamin Karl
ÖSV
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
128.214 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Tirol
Leiche von Skifahrer im Wald: War wohl kein Unfall
119.154 mal gelesen
Nach dem Auffinden der Leiche im Zillertal wurde diese an der Innsbrucker Gerichtsmedizin ...
Oberösterreich
Trotz Platzsperre kommen immer mehr Durchreisende
112.799 mal gelesen
Seit vergangener Woche machen wieder mehrere durchreisende Familien in Pichling Station.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf