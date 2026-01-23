Olympia-Zug fährt ohne Doppel-Vizeweltmeister ab

Sieben Hundertstel zu viel hatte er in den beiden Quali-Läufen verloren, damit zum vierten Mal im achten PGS der Saison den Sprung in die Achtelfinale verpasst. Das ist in der starken ÖSV-Mannschaft zu wenig für die Olympia-Teilnahme. Mit Platz 18 auf der Simonhöhe und Rang 21 im Disziplinen-Weltcup liegt Auner zwei Tage vor Nominierungsschluss hinter vier Teamkollegen und ist damit im wahrsten Sinne des Wortes das fünfte Rad am Wagen nach Mailand und Cortina.