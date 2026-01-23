Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Interview

Didier Bourdon: „Würde gern 40 Jahre zurückreisen“

Unterhaltung
23.01.2026 17:00
Ein Ehepaar lebt 1958 ein beschauliches Vorstadt-Leben – doch bald wird sich alles dramatisch ...
Ein Ehepaar lebt 1958 ein beschauliches Vorstadt-Leben – doch bald wird sich alles dramatisch ändern ...(Bild: Neue Visionen)
Porträt von Jasmin Gaderer
Von Jasmin Gaderer

Die französische Komödie „Die progressiven Nostalgiker“ mit Didier Bourdon in der Hauptrolle läuft ab sofort im Kino – die „Krone“ traf den bekannten Humoristen in Paris zum Interview.

0 Kommentare

Didier Bourdon ist in Frankreich ein Superstar der Komödie und begeisterte in Österreich zuletzt im Film „Oh là là“ mit Christian Clavier – jetzt kann man den begnadeten Humoristen an der Seite von Hélène Dupuis im Kinofilm „Die progressiven Nostalgiker“ sehen. Darin wird ein Ehepaar aus dem Jahr 1958 in die Jetztzeit katapultiert und kämpft dort mit den vielen Veränderungen. Die „Krone“ traf Bourdon zum Interview in Paris, wo er zugab: „Ich würde auch gerne in der Zeit reisen. Dann würde ich einfach 40 Jahre zurückgehen und dürfte das alles nochmal erleben. Ich hatte ein wunderbares Leben und wäre nicht böse, ein zweites zu bekommen.“

Geboren wurde er just zu der Zeit, aus der sein Charakter Michel „anreist“. Vermisst er wie dieser etwas an der Vergangenheit? „Meinen Vater, der bereits gestorben ist. Er war tatsächlich meiner Filmfigur nicht unähnlich, strenger, als man es heute gewohnt ist. Es waren eben andere Zeiten.“

(Bild: Filmladen Verleih)

Während Michel in der Komödie an den Veränderungen zwischen Smartphone und Emanzipation verzweifelt, versucht Bourdon, nicht stillzustehen: „Du musst dich verändern, denn das Leben ändert dich. Ich habe zwei jugendliche Töchter, die helfen mir, mit der Zeit zu gehen.“ Auf eine Sache, die derzeit viel verändert, könnte er aber getrost verzichten: „Künstliche Intelligenz birgt viele Gefahren, vor allem in unserer Branche. Da kann man schon Angst bekommen.“

Lesen Sie auch:
Timothée Chalamet spielt die Hauptrolle in „Marty Supreme“.
Krone Plus Logo
Astronauten und Co.
Das sind die Highlights des neuen Kino-Jahres
18.01.2026
Ende der Krise
Kino-Boom: Blockbuster bringen die Besucher zurück
21.01.2026
Mitmachen & gewinnen
Emotionaler Bestseller kommt ins Kino
23.01.2026

Mit 67 Jahren hat Bourdon übrigens noch lange nicht genug vom Schauspielern: „Ich bin der glücklichste Mann der Welt, wenn ich auf einem Set bin und spielen darf. Der wichtigste Moment ist immer jetzt.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Top-3

Gelesen

Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
128.214 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Tirol
Leiche von Skifahrer im Wald: War wohl kein Unfall
119.154 mal gelesen
Nach dem Auffinden der Leiche im Zillertal wurde diese an der Innsbrucker Gerichtsmedizin ...
Oberösterreich
Trotz Platzsperre kommen immer mehr Durchreisende
112.799 mal gelesen
Seit vergangener Woche machen wieder mehrere durchreisende Familien in Pichling Station.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf