Didier Bourdon: „Würde gern 40 Jahre zurückreisen“

Didier Bourdon ist in Frankreich ein Superstar der Komödie und begeisterte in Österreich zuletzt im Film „Oh là là“ mit Christian Clavier – jetzt kann man den begnadeten Humoristen an der Seite von Hélène Dupuis im Kinofilm „Die progressiven Nostalgiker“ sehen. Darin wird ein Ehepaar aus dem Jahr 1958 in die Jetztzeit katapultiert und kämpft dort mit den vielen Veränderungen. Die „Krone“ traf Bourdon zum Interview in Paris, wo er zugab: „Ich würde auch gerne in der Zeit reisen. Dann würde ich einfach 40 Jahre zurückgehen und dürfte das alles nochmal erleben. Ich hatte ein wunderbares Leben und wäre nicht böse, ein zweites zu bekommen.“