Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Drama im Mühlviertel

„Das ist so eine liebenswerte, engagierte Familie“

Oberösterreich
23.01.2026 17:00
In der Gemeinde Pabneukirchen sitzt der Schock über die Tragödie tief.
In der Gemeinde Pabneukirchen sitzt der Schock über die Tragödie tief.(Bild: Christoph Gantner)
Porträt von Constantin Handl
Von Constantin Handl

Ein Albtraum ist am Freitag für eine Familie aus Pabneukirchen (OÖ) Realität geworden. Gegen 7.30 Uhr war der Vater (47) mit seinem jüngsten Sohn (15) auf der Pabneukirchner Straße in Richtung Perg unterwegs. In einer Kurve verlor der Vater die Kontrolle über das Auto, schleuderte und prallte mit der Beifahrerseite gegen einen entgegenkommenden Lkw.

0 Kommentare

Der 15-Jährige musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Trotz Reanimationsversuchen durch den Notarzt kam für ihn jede Rettung zu spät: Der Jugendliche erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Sein Vater wurde ins Landesklinikum Amstetten eingeliefert.

Lenker ist bei der Feuerwehr
Auch für die Feuerwehrleute war es ein traumatischer Einsatz – der 47-jährige Lenker ist ein Kamerad, die Familie in der Gemeinde sehr bekannt.

Zitat Icon

Uns sitzt allen der Schreck in den Knochen, die Betroffenheit in der Gemeinde ist groß. Hier kennt jeder jeden. Das ist so eine liebenswerte Familie.

Bürgermeisterin Barbara Payreder ist tief erschüttert.

„Uns sitzt allen der Schreck in den Knochen, die Betroffenheit in der Gemeinde ist groß. Hier kennt jeder jeden. Das ist so eine liebenswerte und in allen Bereichen sehr engagierte Familie“, ist Bürgermeisterin Barbara Payreder (ÖVP) von der Tragödie tief erschüttert.

Der Lastwagenfahrer, ein 33-jähriger Deutscher aus Ybbs an der Donau, blieb unverletzt.

Es kam zu weiteren Unfällen
Damit nicht genug: Im Rückstau passierte auf Höhe der Himmelbauer Kreuzung ein weiterer Zusammenstoß, bei dem ein 64-Jähriger zum Glück nur leicht verletzt wurde. Er musste nicht ins Spital. Wenig später überschlug sich auf einer Ausweichstrecke in Bad Kreuzen ein Lenker (62) mit seinem Auto, er kam mit leichten Verletzungen ebenfalls nach Amstetten. Die Rettung war mit zwei Notarztfahrzeugen und drei Rettungsautos bei den Unfällen vor Ort. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Amstetten
Feuerwehr
AlbtraumFamilieVaterNotarzt
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
128.214 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Tirol
Leiche von Skifahrer im Wald: War wohl kein Unfall
119.154 mal gelesen
Nach dem Auffinden der Leiche im Zillertal wurde diese an der Innsbrucker Gerichtsmedizin ...
Oberösterreich
Trotz Platzsperre kommen immer mehr Durchreisende
112.799 mal gelesen
Seit vergangener Woche machen wieder mehrere durchreisende Familien in Pichling Station.
Mehr Oberösterreich
Exekutive im Visier
IS-Anhänger (17) nach Anschlagsplänen in U-Haft
Krone Plus Logo
High-Society-Mord
Frustration bei der Kripo: Alle Spuren vom Opfer
Drama im Mühlviertel
„Das ist so eine liebenswerte, engagierte Familie“
Traumreisen aus OÖ
Energie ohne Ende? So entspannen unsere Kinder
Plus bei Nächtigungen
Nach dem Rekordsommer wird ein neues Hotel gebaut
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf