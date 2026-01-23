„Das ist so eine liebenswerte, engagierte Familie“

Ein Albtraum ist am Freitag für eine Familie aus Pabneukirchen (OÖ) Realität geworden. Gegen 7.30 Uhr war der Vater (47) mit seinem jüngsten Sohn (15) auf der Pabneukirchner Straße in Richtung Perg unterwegs. In einer Kurve verlor der Vater die Kontrolle über das Auto, schleuderte und prallte mit der Beifahrerseite gegen einen entgegenkommenden Lkw.
Der 15-Jährige musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Trotz Reanimationsversuchen durch den Notarzt kam für ihn jede Rettung zu spät: Der Jugendliche erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Sein Vater wurde ins Landesklinikum Amstetten eingeliefert.
Lenker ist bei der Feuerwehr
Auch für die Feuerwehrleute war es ein traumatischer Einsatz – der 47-jährige Lenker ist ein Kamerad, die Familie in der Gemeinde sehr bekannt.
Uns sitzt allen der Schreck in den Knochen, die Betroffenheit in der Gemeinde ist groß. Hier kennt jeder jeden. Das ist so eine liebenswerte Familie.
Bürgermeisterin Barbara Payreder ist tief erschüttert.
„Uns sitzt allen der Schreck in den Knochen, die Betroffenheit in der Gemeinde ist groß. Hier kennt jeder jeden. Das ist so eine liebenswerte und in allen Bereichen sehr engagierte Familie“, ist Bürgermeisterin Barbara Payreder (ÖVP) von der Tragödie tief erschüttert.
Der Lastwagenfahrer, ein 33-jähriger Deutscher aus Ybbs an der Donau, blieb unverletzt.
Es kam zu weiteren Unfällen
Damit nicht genug: Im Rückstau passierte auf Höhe der Himmelbauer Kreuzung ein weiterer Zusammenstoß, bei dem ein 64-Jähriger zum Glück nur leicht verletzt wurde. Er musste nicht ins Spital. Wenig später überschlug sich auf einer Ausweichstrecke in Bad Kreuzen ein Lenker (62) mit seinem Auto, er kam mit leichten Verletzungen ebenfalls nach Amstetten. Die Rettung war mit zwei Notarztfahrzeugen und drei Rettungsautos bei den Unfällen vor Ort.
