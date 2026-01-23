„Das ist so eine liebenswerte, engagierte Familie“

Es kam zu weiteren Unfällen

Damit nicht genug: Im Rückstau passierte auf Höhe der Himmelbauer Kreuzung ein weiterer Zusammenstoß, bei dem ein 64-Jähriger zum Glück nur leicht verletzt wurde. Er musste nicht ins Spital. Wenig später überschlug sich auf einer Ausweichstrecke in Bad Kreuzen ein Lenker (62) mit seinem Auto, er kam mit leichten Verletzungen ebenfalls nach Amstetten. Die Rettung war mit zwei Notarztfahrzeugen und drei Rettungsautos bei den Unfällen vor Ort.