Über 16 Meter hohe Welle: Verwüstung in Italien

Familien evakuiert, Notfallplan in Kraft

Schwere Schäden meldet auch der Großraum Catania. Nach der Überflutung mehrerer Flüsse, darunter Buttaceto, Acquicella und Simeto, mussten zahlreiche Familien aus Küstensiedlungen evakuiert werden. Die Strandpromenade wurde von Wellen mit Höhen von bis zu neun Metern getroffen. Der Bürgermeister von Catania, Enrico Trantino, koordinierte einen Notfallplan mit hunderten Einsätzen. Auch das Fischerdorf Marzamemi im Siracusa-Gebiet wurde vollständig evakuiert.