Victory against stragglers
Real celebrates after being booed by its own fans
Real Madrid achieved a small breakthrough on Saturday: after a wild chorus of boos from their own fans, the Spanish top club won 2-0 against stragglers Levante on the 20th match day of La Liga.
Within a few days, Real had to bury two title hopes. Six days ago, they lost the Super Cup 3-2 to arch-rivals FC Barcelona, then on Wednesday, the Royals embarrassed themselves with a 3-2 defeat at second division Albacete in the Spanish Cup round of 16 on the debut of new coach Alvaro Arbeloa.
The Bernabeu crowd mercilessly booed the Real stars during the warm-up on Saturday. There was also fierce opposition from their own fans when the starting line-up was read out and during the match. Vinicius Junior was particularly hard hit.
Real Madrid struggled against the 19th-placed team in the first half, and the score remained goalless at the break.
Mbappe and Asencio score
Once again, superstar Kylian Mbappe provided the relief. In the 58th minute, the striker converted a penalty that he had won himself. Seven minutes later, center back Raul Asencio made it 2-0 with a header. ÖFB team player David Alaba came on as a substitute in the 90th minute.
With this victory, Real reduced the gap to league leaders FC Barcelona to one point. The Catalans face Real Sociedad on Sunday (9 p.m./live on sportkrone.at ticker).
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.