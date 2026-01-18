Verschärfte Regeln für Powerbanks und E-Zigaretten

Das ist bei E-Zigaretten zu beachten

Auch für E-Zigaretten gelten neue Vorschriften. Sie dürfen nur im Handgepäck mitgenommen und während des ganzen Fluges nicht benutzt werden. Das Aufladen ist ebenso wenig gestattet. „Bitte verstauen Sie Ihre Geräte aus Sicherheitsgründen im Handgepäck unter dem Sitz vor Ihnen, in der Sitztasche Ihres Vordersitzes oder am eigenen Körper“, lautet die Anweisung auf der Website der AUA. Zudem dürfe eine „versehentliche Aktivierung“ nicht möglich sein.