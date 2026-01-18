Vermeulen bei Olympia-Generalprobe abgeschlagen

Nicht auf Touren

Vermeulen hat das in den vergangenen zwei Wochen erledigt, nachdem er um den Jahreswechsel bei der Tour de Ski nach einem grippalen Infekt ausgefallen war. Beim Wiedereinstieg kam der Ramsauer überhaupt nicht auf Touren. Vor den Winterspielen in Italien steht nächste Woche im schweizerischen Goms noch ein Weltcup auf dem Programm. Diesen werden der zu Saisonbeginn in Ruka über 10 km drittplatzierte Vermeulen und auch Teresa Stadlober auslassen.