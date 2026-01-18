Vorteilswelt
NBA

Timberwolves: 55 Edwards-Punkte für Sieg zu wenig

US-Sport
18.01.2026 10:11
Anthony Edwards (re.) im Duell mit Julian Champagnie von den Antonio Spurs
Anthony Edwards (re.) im Duell mit Julian Champagnie von den Antonio Spurs(Bild: AP)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

55 Punkte von Anthony Edwards haben den Minnesota Timberwolves in der NBA nicht zu einem Sieg im Spitzenspiel gegen die San Antonio Spurs gereicht. Beim 126:123 in Texas sicherte Victor Wembanyama mit einem Rebound in den Schlusssekunden den Sieg für sein Team und kam selbst auf starke 39 Zähler.

0 Kommentare

Die Spurs verteidigten durch den Erfolg Rang drei in der Western Conference vor den Timberwolves, die nun auf 15 Niederlagen in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga kommen.

Thunder top
An der Spitze der Conference stehen trotz der achten Saisonniederlage die Oklahoma City Thunder. Der Titelverteidiger kassierte ein 120:122 bei den Miami Heat. In der Eastern Conference verteidigten die führenden Detroit Pistons ihren Vorsprung auf die Boston Celtics. Die Pistons gewannen 121:78 gegen die Indiana Pacers, die Celtics holten ein 132:106 bei den Atlanta Hawks.

