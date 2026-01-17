Nach 700 Tagen: Kriechmayr erlöst ÖSV-Abfahrtsteam

Hintennachgegurkt

Kriechmayr hatte auch im Februar 2024 als Zweiter von Kvitfjell für den zuvor letzten Podestplatz eines Österreichers in einer Weltcup-Abfahrt gesorgt und im vergangenen Februar WM-Silber gewonnen. „Natürlich war es bitter, dass wir die letzten zwei Jahre so hintennachgegurkt sind. Aber ich habe mir darüber nicht immer den Kopf zerbrochen“, bekannte Kriechmayr. Der letzte österreichische Abfahrtssieg ist mittlerweile 20 Weltcup-Rennen her.