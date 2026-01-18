Eine Ära geht zu Ende: Neue Diasbahn eröffnet

Die Bahn, ursprünglich auf der Bundesgartenschau 2023 in Mannheim im Einsatz, wurde vollständig demontiert, überprüft und für die Anforderungen im Paznaun technisch adaptiert. Damit entschieden sich die Bergbahnen Kappl bewusst für eine Wiederverwendung statt eines Neubaus – ein Ansatz, der Material- und Energieeinsatz deutlich reduziert.