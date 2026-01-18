Vorteilswelt
Bergbahnen Kappl

Eine Ära geht zu Ende: Neue Diasbahn eröffnet

Tirol
18.01.2026 09:00
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Eine moderne 10er-Gondelbahn ersetzt die alte Anlage bei den Bergbahnen Kappl und setzt neue Maßstäbe in Sachen Komfort, Energieeffizienz, Ressourcenschonung.

Mit der Einweihung der neuen Diasbahn am Freitag durch Pfarrer Gerhard Haas schlagen die Bergbahnen Kappl ein zukunftsweisendes Kapitel auf. Im Beisein zahlreicher Ehrengäste – an der Spitze Landeshauptmann Anton Mattle – hat man die hochmoderne Anlage offiziell eröffnet.

Die Bahn, ursprünglich auf der Bundesgartenschau 2023 in Mannheim im Einsatz, wurde vollständig demontiert, überprüft und für die Anforderungen im Paznaun technisch adaptiert. Damit entschieden sich die Bergbahnen Kappl bewusst für eine Wiederverwendung statt eines Neubaus – ein Ansatz, der Material- und Energieeinsatz deutlich reduziert.

„Wir wollten ein klares Zeichen für nachhaltiges Wirtschaften setzen“, erklärt der Vorstand der Bergbahnen Kappl AG, Andreas Kleinheinz. „Die neue Diasbahn verbindet moderne Technik mit verantwortungsvollem Ressourcenumgang – ohne Abstriche bei Qualität oder Komfort.“

LH Anton Mattle (Mitte) eröffnete die neue Diasbahn
LH Anton Mattle (Mitte) eröffnete die neue Diasbahn

Die von Doppelmayr errichtete Anlage verfügt über 41 Kabinen mit Platz für jeweils zehn Personen und eine Förderleistung von bis zu 2700 Gästen pro Stunde. Sie bietet barrierefreien Zugang und kurze Fahrzeiten.

Moderne 10er-Gondelbahn ersetzt alte Anlage und setzt neue Maßstäbe in Komfort, Energieeffizienz, Ressourcenschonung

