Beim Baumfällen schwer an der Hand verletzt

Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es am Freitag in einem Waldstück in Reith im Alpbachtal in Tirol. Ein 39-jähriger Einheimischer musste daraufhin in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.
Der Mann war auf Bitte seines 35-jährigen Schwagers am Vormittag mit Holzarbeiten beschäftigt. Der 39-Jährige wollte in einem Hang einen Baum fällen. Dabei kam es zu dem Unglück.
Keiner beobachtete den Unfall
Den Unfall kurz vor 12 Uhr hat niemand beobachtet. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der 39-Jährige beim Fällen eines talwärts hängenden Hartholzbaums einen Fällkeil und anschließend einen sogenannten ,,Vorderhängerschnitt‘‘ durchgeführt haben. Dabei brach der Baum aufgrund der Holzspannung vorzeitig auf.
Schwere Quetschverletzung
Die dramatische Folge: Das Opfer erlitt eine schwere Quetschverletzung der rechten Hand. Mehrere Finger wurden bis zum Knochen verletzt, der kleine Finger teilweise abgetrennt. Der Notarzthubschrauber flog den 39-Jährigen in die Innsbrucker Klinik.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.