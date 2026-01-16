Beim Baumfällen schwer an der Hand verletzt

Keiner beobachtete den Unfall

Den Unfall kurz vor 12 Uhr hat niemand beobachtet. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der 39-Jährige beim Fällen eines talwärts hängenden Hartholzbaums einen Fällkeil und anschließend einen sogenannten ,,Vorderhängerschnitt‘‘ durchgeführt haben. Dabei brach der Baum aufgrund der Holzspannung vorzeitig auf.