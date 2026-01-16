Lkw und beide Fahrer fielen bei Kontrolle durch

Auf der Tiroler Inntalautobahn bei Kundl (Bezirk Kufstein) ist der Polizei am Donnerstag ein Lkw ins Netz gegangen, der aus mehreren Gründen eigentlich gar nicht hätte unterwegs sein dürfen. Sowohl der technische Zustand des Fahrzeugs als auch die Ruhezeiten der beiden Fahrer ließen demnach schwer zu wünschen übrig.
Der Lkw-Zug fiel am Donnerstag gegen 7.45 Uhr einer Polizeistreife auf, weil seine Heckbeleuchtung erhebliche Mängel aufwies. Da sich die Beamten ohnehin gerade auf der Anfahrt zur Autobahnkontrollstelle Kundl befanden, wurde der Lkw ausgeleitet und einer gründlichen Kontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten und der technische Prüfzug der Asfinag insgesamt acht schwere technische Mängel auf, einer davon stellte Gefahr im Verzug dar.
Lenk- und Ruhezeiten mehrfach manipuliert
Außerdem werteten die Polizisten den Fahrtenschreiber aus. Dabei stellte sich laut Exekutive heraus, dass die beiden ungarischen Fahrer des Lkw, die im Teambetrieb fuhren, wiederholt die Aufzeichnung der Lenk- und Ruhezeiten manipuliert hätten: „Durch das abwechselnde Nichtverwenden der Fahrerkarten wurden unzutreffende Ruhezeiten von jeweils neun Stunden dokumentiert, obwohl diese tatsächlich nicht eingehalten wurden.“
Eine vorläufige Sicherheit im mittleren vierstelligen Eurobereich wurde eingehoben.
Die Polizei in einer Aussendung
Lenker und Unternehmen angezeigt
Die Strafen fielen saftig aus: Den Lenkern wurde die Nachholung einer täglichen Ruhezeit vorgeschrieben. Zudem wurden sowohl sie als auch ihr Unternehmen bei der BH Kufstein angezeigt und eine Sicherheitszahlung von mehreren tausend Euro eingehoben. Eine weitere Anzeige ergeht an die Staatsanwaltschaft Innsbruck wegen des Verdachts der Fälschung eines Beweismittels. Bis die Mängel behoben sind, darf der Lkw nicht weiterfahren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.