Lkw und beide Fahrer fielen bei Kontrolle durch

Lenker und Unternehmen angezeigt

Die Strafen fielen saftig aus: Den Lenkern wurde die Nachholung einer täglichen Ruhezeit vorgeschrieben. Zudem wurden sowohl sie als auch ihr Unternehmen bei der BH Kufstein angezeigt und eine Sicherheitszahlung von mehreren tausend Euro eingehoben. Eine weitere Anzeige ergeht an die Staatsanwaltschaft Innsbruck wegen des Verdachts der Fälschung eines Beweismittels. Bis die Mängel behoben sind, darf der Lkw nicht weiterfahren.