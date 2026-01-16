Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Grobe Verstöße

Lkw und beide Fahrer fielen bei Kontrolle durch

Tirol
16.01.2026 16:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Nicole Greiderer
Von Nicole Greiderer

Auf der Tiroler Inntalautobahn bei Kundl (Bezirk Kufstein) ist der Polizei am Donnerstag ein Lkw ins Netz gegangen, der aus mehreren Gründen eigentlich gar nicht hätte unterwegs sein dürfen. Sowohl der technische Zustand des Fahrzeugs als auch die Ruhezeiten der beiden Fahrer ließen demnach schwer zu wünschen übrig.  

0 Kommentare

Der Lkw-Zug fiel am Donnerstag gegen 7.45 Uhr einer Polizeistreife auf, weil seine Heckbeleuchtung erhebliche Mängel aufwies. Da sich die Beamten ohnehin gerade auf der Anfahrt zur Autobahnkontrollstelle Kundl befanden, wurde der Lkw ausgeleitet und einer gründlichen Kontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten und der technische Prüfzug der Asfinag insgesamt acht schwere technische Mängel auf, einer davon stellte Gefahr im Verzug dar.

Lenk- und Ruhezeiten mehrfach manipuliert
Außerdem werteten die Polizisten den Fahrtenschreiber aus. Dabei stellte sich laut Exekutive heraus, dass die beiden ungarischen Fahrer des Lkw, die im Teambetrieb fuhren, wiederholt die Aufzeichnung der Lenk- und Ruhezeiten manipuliert hätten: „Durch das abwechselnde Nichtverwenden der Fahrerkarten wurden unzutreffende Ruhezeiten von jeweils neun Stunden dokumentiert, obwohl diese tatsächlich nicht eingehalten wurden.“

Zitat Icon

Eine vorläufige Sicherheit im mittleren vierstelligen Eurobereich wurde eingehoben. 

Die Polizei in einer Aussendung

Lenker und Unternehmen angezeigt
Die Strafen fielen saftig aus: Den Lenkern wurde die Nachholung einer täglichen Ruhezeit vorgeschrieben. Zudem wurden sowohl sie als auch ihr Unternehmen bei der BH Kufstein angezeigt und eine Sicherheitszahlung von mehreren tausend Euro eingehoben. Eine weitere Anzeige ergeht an die Staatsanwaltschaft Innsbruck wegen des Verdachts der Fälschung eines Beweismittels. Bis die Mängel behoben sind, darf der Lkw nicht weiterfahren.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Gruselig oder genial?
Pröll: „2027 fährt das erste selbstfahrende Auto“
US-Vizepräsident JD Vance (Bild) wird doch nicht an der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar ...
Sicherheitskonferenz
US-Vizepräsident Vance reist nicht nach München
Frauenring warnt
„Gefährlichste Zeit für Frauen ist die Trennung“
Nach dem spektakulären Einbruch in die Sparkasse Gelsenkirchen untersuchen die Ermittlerinnen ...
Spektakulärer Einbruch
500.000 Gegenstände werden auf Spuren untersucht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
466.329 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
211.838 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Österreich
Das brachte Manuel M. dazu, Hanni zu vergraben
203.089 mal gelesen
Krone Plus Logo
Über eine Dating-App lernte Johanna (34) den vier Jahre jüngeren Cobra-Beamten Manuel M. kennen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf