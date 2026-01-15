Schaltafel klappte hoch, Arbeiter stürzte in Tiefe

Das Unglück passierte gegen 14 Uhr auf einer Baustelle in Fügen. Der 49‑jährige Bosnier war dort mit Schalungsarbeiten beschäftigt. Während er Schaltafeln auf bereits vorbereitete Doka‑Träger legte, betrat er eine noch nicht befestigte Schaltafel. Diese schnappte hoch, wodurch der Mann das Gleichgewicht verlor und rund vier Meter auf einen darunterliegenden Betonboden stürzte.