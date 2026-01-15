Schaltafel klappte hoch, Arbeiter stürzte in Tiefe

Schwerer Arbeitsunfall am Donnerstag auf einer Baustelle in Fügen im Zillertal: Einem Arbeiter dürfte ein Fehltritt passiert sein, der mit einem fatalen Absturz endete.
Das Unglück passierte gegen 14 Uhr auf einer Baustelle in Fügen. Der 49‑jährige Bosnier war dort mit Schalungsarbeiten beschäftigt. Während er Schaltafeln auf bereits vorbereitete Doka‑Träger legte, betrat er eine noch nicht befestigte Schaltafel. Diese schnappte hoch, wodurch der Mann das Gleichgewicht verlor und rund vier Meter auf einen darunterliegenden Betonboden stürzte.
Neben Notarzt auch Feuerwehr im Einsatz
Der Arbeiter wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Fügen geborgen und anschließend vom Notarzt erstversorgt. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.