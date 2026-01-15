Vorteilswelt
Unfall im Zillertal

Schaltafel klappte hoch, Arbeiter stürzte in Tiefe

Tirol
15.01.2026 18:45
Der Mann wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Schwaz gebracht. (Symbolbild)
Der Mann wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Schwaz gebracht. (Symbolbild)(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Andreas Moser
Von Andreas Moser

Schwerer Arbeitsunfall am Donnerstag auf einer Baustelle in Fügen im Zillertal: Einem Arbeiter dürfte ein Fehltritt passiert sein, der mit einem fatalen Absturz endete. 

0 Kommentare

Das Unglück passierte gegen 14 Uhr auf einer Baustelle in Fügen. Der 49‑jährige Bosnier war dort mit Schalungsarbeiten beschäftigt. Während er Schaltafeln auf bereits vorbereitete Doka‑Träger legte, betrat er eine noch nicht befestigte Schaltafel. Diese schnappte hoch, wodurch der Mann das Gleichgewicht verlor und rund vier Meter auf einen darunterliegenden Betonboden stürzte.

Neben Notarzt auch Feuerwehr im Einsatz
Der Arbeiter wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Fügen geborgen und anschließend vom Notarzt erstversorgt. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert.

 

