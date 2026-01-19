Gewinnen Sie einen Gesundheitscheck von MavieMe

Das neue Jahr hat erst begonnen und damit einhergehend haben viele Österreicher auch als Neujahrsvorsatz ein gesünderes Leben sich vorgenommen. Mit den Bluttests von MavieMe ist dies einfach und schnell gemacht und Sie haben nun die Chance, eines von drei Testkits im Wert von je 116 Euro zu gewinnen.
Ein neues Jahr ist der perfekte Zeitpunkt, um bewusst auf die eigene Gesundheit zu schauen. Viele nehmen sich vor, aktiver zu sein, sich ausgewogener zu ernähren oder allgemein besser auf den eigenen Körper zu hören. Doch bevor neue Routinen starten, lohnt sich ein genauer Blick darauf, wie es dem Körper aktuell geht.
Gerade nach den Wintermonaten – geprägt von wenig Sonnenlicht, üppigem Essen und einer höheren Infektanfälligkeit – können wichtige Nährstoffe und Gesundheitswerte aus dem Gleichgewicht geraten. Wer seine Blutwerte kennt, schafft eine solide Basis für einen gesunden und nachhaltigen Start ins neue Jahr.
Der „Umfassende Gesundheitscheck“ Zuhausetest von MavieMe macht genau das möglich: Mit einer einfachen Blutprobe, die bequem zuhause entnommen wird, werden zahlreiche relevante Gesundheitsparameter analysiert. Anschließend erhält man einen persönlichen, fachärztlich erstellten Gesundheitsbericht mit verständlichen Erklärungen sowie individuellen Empfehlungen zu Ernährung, Lebensstil und Vorsorge. Weitere Informationen zum Test finden Sie HIER.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost zum Jahresbeginn einen von drei umfassenden Gesundheitscheck vom Gesundheitsanbieter Mavie im Wert von jeweils 116 Euro. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und nutzen Sie die ideale Gelegenheit, Ihre Neujahrsvorsätze auf eine fundierte, medizinische Grundlage zu stellen. Teilnahmeschluss ist der 26. Jänner, 09:00 Uhr.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Gesund“-Newsletters der „Krone“ gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.
