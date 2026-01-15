Trainer sauer: „Diese Regel geht am Thema vorbei!“

Kampf um Olympia

Angesichts von nur zehn Startplätzen sind natürlich Athleten, die mindestens zwei Disziplinen abdecken können, im Vorteil. Damit haben zum Beispiel Lukas Feurstein (Super-G, Riesentorlauf) oder Joshua Sturm (Slalom, Riesentorlauf) Asse im Ärmel. Für ein Slalom-Ticket kommen aber auch Fabio Gstrein, Michael Matt oder Dominik Raschner ins Spiel. Leistungsexplosionen von den restlichen Teamkollegen in Wengen und Kitz können die Karten aber natürlich noch kräftig durchmischen. Was man ebenfalls auf dem Zettel haben muss: Neben den vier Kerndisziplinen geht es erstmals auch in der Team-Kombi um Olympia-Gold! Da sind also ebenfalls die Abfahrer und Slalom-Artisten gefragt. „80 Prozent des Teams für Olympia habe ich im Kopf“, sagt Pfeifer. „Aber wir fahren noch die Klassiker in Wengen und Kitzbühel, da kann noch sehr viel passieren.“