Erstes Abtasten in Wengen: Einer fuhr allen davon!

Auf Rang vier folgte mit Daniel Hemetsberger (+1,68) der beste Österreicher. „Wengen ist brutal geil, aber extrem zach. Von der Belastung her mit nichts zu vergleichen, das kannst du auch nicht trainieren. Da putzt es einen richtig durch, wenn man da das erste Mal wieder runterfährt“, schnauft Hemetsberger im Gespräch mit der „Krone“ im Ziel.