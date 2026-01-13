Vorteilswelt
ÖSV-Mann vorne dabei

Erstes Abtasten in Wengen: Einer fuhr allen davon!

Ski Alpin
13.01.2026 13:40
Giovanni Franzoni war am Dienstag klar der Schnellste in Wengen.
Giovanni Franzoni war am Dienstag klar der Schnellste in Wengen.(Bild: GEPA)

Beim ersten Abtasten in Wengen am Dienstag war Giovanni Franzoni eine Klasse für sich: Der Italiener verwies auf der legendären Abfahrtsstrecke in der Schweiz seine Landsmänner Mattia Casse (+1,45 Sekunden) und Christof Innerhofer (+1,62) auf die Ränge zwei und drei. 

Auf Rang vier folgte mit Daniel Hemetsberger (+1,68) der beste Österreicher. „Wengen ist brutal geil, aber extrem zach. Von der Belastung her mit nichts zu vergleichen, das kannst du auch nicht trainieren. Da putzt es einen richtig durch, wenn man da das erste Mal wieder runterfährt“, schnauft Hemetsberger im Gespräch mit der „Krone“ im Ziel. 

Daniel Hemetsberger
Daniel Hemetsberger(Bild: GEPA)

„Zu den Favoriten habe ich hier noch nie gehört, aber mir macht Mut, dass ich das Kernen-S zu 95 Prozent gut erwischt habe“, so Hemetsberger. Bekanntlich eine der Schlüsselstellen auf der legendären Strecke. Als Neunter landete auch Raphael Haaser (+2,47) in den Top-10.

„Es ist ein Privileg, hier zu fahren!“
Für ÖSV-Star Vincent Kriechmayr (+3,68) ist der große Rückstand im ersten Training „nicht besorgniserregend“. „Ich weiß, was ich zu tun habe“, unterstreicht der Oberösterreicher. Die Fahrt auf der Lauberhornabfahrt sei einmal mehr ein Genuss gewesen: „Es ist ein Privileg, hier zu fahren!“

Das Programm
In Wengen findet am Freitag ein Super-G (12.30 Uhr), am Samstag der Abfahrts-Hit (12.30) und am Sonntag der Slalom statt (10/13). Die „Krone“ berichtet live vor Ort und alle Rennen gibt’s wie gewohnt im sportkrone.at-Liveticker!

