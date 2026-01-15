Kamerafahrt in Wengen: Zwei Absagen aus Österreich

Maier und Mayer wollen nicht

Von der Wengen-Abfahrt 2025 gingen vor allem jene Bilder um die Welt, auf denen Felix Neureuther, Beat Feuz und Marc Berthod zu dritt die Kamerafahrt für das Schweizer Fernsehen (SRF) absolvierten. Ein Spektakel. Diesmal wollte Feuz am Samstag gemeinsam mit Hermann Maier auf die Piste gehen, doch vom „Herminator“ gab es so wie danach auch von Matthias Mayer leider eine Absage. Nun springt Marco Büchel als Ersatz ein.