Kamerafahrt in Wengen: Zwei Absagen aus Österreich

Die Schweizer Ski-Legende Beat Feuz will in Wengen einmal mehr für eine spektakuläre Kamerafahrt sorgen, erhielt jedoch im Vorfeld zwei Absagen aus Österreich.
Die „Krone“ berichtet aus Wengen
Nach dem gestrigen Ruhetag geht heute in Wengen das zweite Abfahrtstraining über die Bühne. Bei dem die Österreicher weiter daran basteln wollen, ein Debakel wie in der Lauberhorn-Abfahrt vor einem Jahr zu verhindern. Aber Strecken wie Gröden oder Wengen, auf denen viel Gleiterqualität gefragt ist, liegen den Rot-Weiß-Roten halt nicht wirklich.
Jetzt die gute Nachricht: Auf Abfahrten wie Kitzbühel, wohin es direkt nach Wengen geht, und Bormio, wo Olympia stattfindet, schaut die Sache anders aus. Je steiler und je mehr es zur Sache geht, desto besser für Österreich.
Maier und Mayer wollen nicht
Von der Wengen-Abfahrt 2025 gingen vor allem jene Bilder um die Welt, auf denen Felix Neureuther, Beat Feuz und Marc Berthod zu dritt die Kamerafahrt für das Schweizer Fernsehen (SRF) absolvierten. Ein Spektakel. Diesmal wollte Feuz am Samstag gemeinsam mit Hermann Maier auf die Piste gehen, doch vom „Herminator“ gab es so wie danach auch von Matthias Mayer leider eine Absage. Nun springt Marco Büchel als Ersatz ein.
Franz: „Schritt für Schritt“
Max Franz plagt sich zwar aktuell mit kleineren Problemen im Schienbeinmuskel herum, tritt aber ab Samstag beim Europacup auf dem Pass Thurn an. Theoretisch könnte er noch ein Thema für die Kitzbühel-Quali werden, aber Max sagt: „Schritt für Schritt. Vielleicht kommt die Streif heuer noch ein bisschen zu früh.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.