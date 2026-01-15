Hape Kerkeling wieder zurück auf der Leinwand

Großes Kino-Comeback und frischer Hollywood-Glamour: Hape Kerkeling ist zurück und begeistert im Film „Extrawurst“ wieder mit seinem unverwechselbaren Humor. Gleichzeitig sorgt Sydney Sweeney mit ihrem „The Housemaid“ für jede Menge Gesprächsstoff. Wir haben die Kino-Highlights der Woche für euch.