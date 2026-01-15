Zwischen gratis Autos und skurrilen Sauna-Momenten

Champagner und Austern an einem gewöhnlichen Mittwoch Abend? Society-Liebling Clemens Trischler macht es bei seinem Künstler-Neujahrsempfang im Le Méridien möglich. Doch kulinarische Highlights sind nicht der einzige Promi-Bonus, den unsere VIPs abstauben, wie Sasa Schwarzjirg herausgefunden hat.