Mamdani zieht um: Von der Mini-Wohnung zur Villa

Wohnte früher in brüchiger Wohnung

Für Mamdani ist es ein großer Kontrast zu seinem alten Zuhause. Bislang wohnten Rama und er in einer Einzimmerwohnung, die 2300 Dollar Miete im Monat kostete. Die durchschnittlichen Mietpreise für ein Apartment dieser Größe liegen normalerweise bei über 4000 Dollar pro Monat. In ihrer kleinen Wohnung hatten die beiden keine Waschmaschine, zudem war sie häufig von Überschwemmungen betroffen, die durch Wasserschäden verursacht worden waren.