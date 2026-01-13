Vorteilswelt
Ballsaal und Koch

Mamdani zieht um: Von der Mini-Wohnung zur Villa

Außenpolitik
13.01.2026 14:09
Zohran Mamdani vor seiner neuen Residenz.
Zohran Mamdani vor seiner neuen Residenz.(Bild: AP/Yuki Iwamura)

Der New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani ist am Montag mit seiner Frau Rama Duwaji umgezogen. Der Kontrast zwischen ihrem alten und neuen Zuhause ist groß: Die beiden sind von seiner undichten Einzimmerwohnung in Queens in eine Villa in Manhattan umgesiedelt.

„Gracie Mansion“ wurde 1942 zur offiziellen Residenz des Bürgermeisters ernannt. Bislang hat fast jeder Bürgermeister von New York City zumindest sporadisch in dem prächtigen Haus aus dem 18. Jahrhundert übernachtet. Jetzt sind Mamdani und seine Frau dort eingezogen, wie die „New York Times“ berichtet.

„Haus, das den Menschen gehört“
Auf Instagram teilte der Bürgermeister Fotos vom Umzug. Dazu schrieb er: „Rama und ich sind glücklich, ein neues Kapitel zu beginnen, so wie es so viele New Yorker getan haben, indem wir in einen neuen Teil der Stadt ziehen. Wir sind dankbar für die Aufnahme in die Upper East Side und sind demütig, Mieter von Gracie Mansion zu sein, einem Haus, das den Menschen gehört.“

Umzugswägen bringen die Möbel in Mamdanis neues Haus.
Umzugswägen bringen die Möbel in Mamdanis neues Haus.(Bild: APA/Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved.)
Mamdani und Duwaji vor dem Eingang ihres neuen Zuhauses.
Mamdani und Duwaji vor dem Eingang ihres neuen Zuhauses.(Bild: APA/Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved.)
Mamdani spricht vor einer Pressekonferenz vor „Gracie Mansion“.
Mamdani spricht vor einer Pressekonferenz vor „Gracie Mansion“.(Bild: APA/Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved.)

Wohnte früher in brüchiger Wohnung
Für Mamdani ist es ein großer Kontrast zu seinem alten Zuhause. Bislang wohnten Rama und er in einer Einzimmerwohnung, die 2300 Dollar Miete im Monat kostete. Die durchschnittlichen Mietpreise für ein Apartment dieser Größe liegen normalerweise bei über 4000 Dollar pro Monat. In ihrer kleinen Wohnung hatten die beiden keine Waschmaschine, zudem war sie häufig von Überschwemmungen betroffen, die durch Wasserschäden verursacht worden waren.

Luxusvilla mit Ballsaal und Privatkoch
Ihr neues Zuhause umfasst über tausend Quadratmeter Wohnfläche, einen Privatkoch, einen Ballsaal und eine Veranda mit Blick auf den East River. Der ehemalige Bürgermeister Eric Adams meinte, in dem Haus „spukt mindestens ein Geist“. Mamdani kündigte bereits an, die Villa New Yorkern öffnen zu wollen, „die selten die Gelegenheit haben, solche Orte zu besuchen“.

