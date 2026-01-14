Der Eiszauber in St. Pölten öffnet seine Pforten

Party auf dem Eis

An den Samstagen wird es während der Zeitslots 16 bis 18 Uhr und 19 bis 21 Uhr eine „Silent Disco“ am Eis geben – jeder Besucher bekommt beim Eintritt kostenlos ein paar Funkkopfhörer ausgehändigt und kann so beschwingt über das Eis flitzen, während ein DJ für die richtige Stimmung sorgt! Besonders erwähnenswert ist das abendliche „Karitative Eislaufen“ am 15. Jänner. Alle Einnahmen daraus werden dem Projekt „Dom Renovierung“ zugutekommen. Heuer gibt es ausschließlich online die Möglichkeit, Tickets für das Eislaufvergnügen zu kaufen und auch gleich zu bezahlen. Es gibt keinen Ticketverkauf vor Ort! Buchbar sind wieder 2-Stunden-Slots, Leihschuhe können vor Ort ausgeborgt werden, müssen aber auch online reserviert und bezahlt werden.