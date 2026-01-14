Vorteilswelt
Spaß für Groß & Klein

Der Eiszauber in St. Pölten öffnet seine Pforten

Niederösterreich
14.01.2026 05:00
(Bild: Josef Bollwein)

Nach einigen Jahren Pause kehrt der Eislaufplatz ins Stadtzentrum der Landeshauptstadt zurück und fördert so die Belebung der Innenstadt und der Geschäftstreibenden. Am 18. Jänner haben Sie als „Krone“-Leser auch die Chance, kostenlose Tickets für den Eiszauber in der Landeshauptstadt zu erhalten.  

Auf einer 600 m2 großen Eisfläche können sich alle Eislaufhungrigen austoben. Die Location ist diesmal neu – der Domplatz gibt heuer den Rahmen für den St. Pöltner Eiszauber. Betrieb ist noch bis einschließlich 8. Februar, dem letzten Ferientag der Semesterferien in Niederösterreich. Für Kinder gibt es natürlich wieder Eislaufhilfen vor Ort – unsere beliebten „Krone“-Pinguine stehen schon bereit! Und für die ganz Kleinen gibt es „Doppelkufen“ für die ersten Gehversuche am Eis. Gastronomisch versorgt das Lokal „das römer“ alle Hungrigen und Durstigen.

(Bild: Imre Antal)

Party auf dem Eis
An den Samstagen wird es während der Zeitslots 16 bis 18 Uhr und 19 bis 21 Uhr eine „Silent Disco“ am Eis geben – jeder Besucher bekommt beim Eintritt kostenlos ein paar Funkkopfhörer ausgehändigt und kann so beschwingt über das Eis flitzen, während ein DJ für die richtige Stimmung sorgt! Besonders erwähnenswert ist das abendliche „Karitative Eislaufen“ am 15. Jänner. Alle Einnahmen daraus werden dem Projekt „Dom Renovierung“ zugutekommen. Heuer gibt es ausschließlich online die Möglichkeit, Tickets für das Eislaufvergnügen zu kaufen und auch gleich zu bezahlen. Es gibt keinen Ticketverkauf vor Ort! Buchbar sind wieder 2-Stunden-Slots, Leihschuhe können vor Ort ausgeborgt werden, müssen aber auch online reserviert und bezahlt werden.

„Krone“-Leser Tag am 18. Jänner

Am 18.Jänner, dem Krone Leser-Tag, erhalten die ersten 150 Krone-Leser pro Slot ein kostenloses Ticket für 2 Stunden bei Nennung des Actionscodes „Krone Eiszauber“. Die Aktion ist gültig, solange der Vorrat reicht, für die ersten 3 Slots des Tages.  Die Slots beginnen um 10, 13 und 15 Uhr.

Mit der Krone-Bonus-Card Rabatt abstauben
Die Eintrittspreise belaufen sich zwischen Euro 4,-- (für Kinder), Euro 5,-- (für Jugendliche) und Euro 6,-- (für Erwachsene). Für Krone-Bonus-Card-Besitzer gibt es 50 % Rabatt auf den Vollpreis (die Bonus-Card ist bitte vor Ort vorzuweisen). Alle Infos dazu finden Sie online in der Krone Vorteilswelt. Die endgültigen Öffnungszeiten und alle Termine finden Sie im Webshop unter www.st-poelten.at/eiszauber.

Kommen auch Sie in die Landeshauptsadt St. Pölten und genießen Sie Eislaufspaß, winterliche Kulinarik und beschwingte Stimmung am Domplatz!

Porträt von krone.at
krone.at
Niederösterreich

