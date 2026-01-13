USA griffen „Drogenboot“ mit geheimem Flugzeug an

Eine Tarnung als ziviles Flugzeug wäre ein bedeutendes Detail. Ein ehemaliger Rechtsexperte der US-Luftwaffe, Steven J. Lepper, sagte der Zeitung, dass es sich hier um ein Kriegsverbrechen handeln könnte. Ein Angriff wird laut ihm als ein solches Verbrechen gewertet, wenn es auf die angegriffenen Personen so wirkt, als ob sie von einer nichtmilitärischen Maschine attackiert werden. „Wenn das über uns fliegende Flugzeug nicht als Kampfflugzeug identifizierbar ist, sollte es nicht an Kampfhandlungen beteiligt sein“, sagte Lepper.