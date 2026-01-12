Verena Mayr: „WM-Start wird schwer für mich!“

Für Verena Mayr wird es nicht leicht, einen Startplatz im Fünfkampf für die Hallen-WM in Torun (20. bis 22. März) zu erhalten. In der Qualifikations-Rangliste liegt die 30-Jährige nur auf dem 19. Platz. Davon sind nur die Top 13 zum Stichtag am 8. März startberichtigt, einen 14. Platz vergibt die World Athletics selbst.
In der Quali-Rangliste sind nur jene Athletinnen enthalten, die per 31. Dezember über ihren nationalen Verband ihr Interesse an einer WM-Teilnahme bekundet hatten. Im Fünfkampf planen demnach alle Stars einen WM-Start, angeführt wird die Liste von den Top 3 der WM in Tokio, Anna Hall (USA), Kate O-Connor (Irl) und Taliyah Brooks (USA).
Als 19. liegt Verena Mayr derzeit recht weit zurück. „Ich denke, ein WM-Start wird schwer für mich“, meinte die Oberösterreicherin. Ihre zweite Teilnahme bei einer Hallen-WM nach Glasgow 2024 (Fünfte mit 4466 Punkten) ist aber nicht unmöglich. Erfahrungsgemäß gibt es während der Hallen-Saison immer wieder viele WM-Absagen...
Ohne Dadic und Lagger
Ohne Chance ist freilich Chiara-Belinda Schuler, die derzeit nur auf Platz 35 liegt. Ivona Dadic hat bereits auf eine Hallen-Saison verzichtet, auch Sarah Lagger plant höchstens einen Start im Kugelstoßen bei den Einzel-Staatsmeisterschaften. Matthias Lasch taucht für den Siebenkampf der Männer in der Qualifikations-Rangliste nicht auf.
Für etwas Verwirrung hatte die ursprüngliche Ausschreibung für die Hallen-WM gesorgt, demnach schien es so, dass die World Athletics bereits am 9. Jänner jeweils 14 Fünfkämpferinnen und Siebenkämpfer direkt zur WM einlädt. Dem ist aber nicht so …
Olaf Brockmann
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.