Verena Mayr: „WM-Start wird schwer für mich!“

Für Verena Mayr wird es nicht leicht, einen Startplatz im Fünfkampf für die Hallen-WM in Torun (20. bis 22. März) zu erhalten. In der Qualifikations-Rangliste liegt die 30-Jährige nur auf dem 19. Platz. Davon sind nur die Top 13 zum Stichtag am 8. März startberichtigt, einen 14. Platz vergibt die World Athletics selbst.