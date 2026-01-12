Vorteilswelt
Derzeit auf Platz 19

Verena Mayr: „WM-Start wird schwer für mich!“

Sport-Mix
12.01.2026 19:01
Verena Mayr
Verena Mayr(Bild: ÖLV/Giancarlo Colombo)

Für Verena Mayr wird es nicht leicht, einen Startplatz im Fünfkampf für die Hallen-WM in Torun (20. bis 22. März) zu erhalten. In der Qualifikations-Rangliste liegt die 30-Jährige nur auf dem 19. Platz. Davon sind nur die Top 13 zum Stichtag am 8. März startberichtigt, einen 14. Platz vergibt die World Athletics selbst.

0 Kommentare

In der Quali-Rangliste sind nur jene Athletinnen enthalten, die per 31. Dezember über ihren nationalen Verband ihr Interesse an einer WM-Teilnahme bekundet hatten. Im Fünfkampf planen demnach alle Stars einen WM-Start, angeführt wird die Liste von den Top 3 der WM in Tokio, Anna Hall (USA), Kate O-Connor (Irl) und Taliyah Brooks (USA).

Verena Mayr
Verena Mayr(Bild: ÖLV/Giancarlo Colombo)

Als 19. liegt Verena Mayr derzeit recht weit zurück. „Ich denke, ein WM-Start wird schwer für mich“, meinte die Oberösterreicherin. Ihre zweite Teilnahme bei einer Hallen-WM nach Glasgow 2024 (Fünfte mit 4466 Punkten) ist aber nicht unmöglich. Erfahrungsgemäß gibt es während der Hallen-Saison immer wieder viele WM-Absagen... 

Ohne Dadic und Lagger
Ohne Chance ist freilich Chiara-Belinda Schuler, die derzeit nur auf Platz 35 liegt. Ivona Dadic hat bereits auf eine Hallen-Saison verzichtet, auch Sarah Lagger plant höchstens einen Start im Kugelstoßen bei den Einzel-Staatsmeisterschaften. Matthias Lasch taucht für den Siebenkampf der Männer in der Qualifikations-Rangliste nicht auf.

Ivona Dadic
Ivona Dadic(Bild: Thomas Windestam)

Für etwas Verwirrung hatte die ursprüngliche Ausschreibung für die Hallen-WM gesorgt, demnach schien es so, dass die World Athletics bereits am 9. Jänner jeweils 14 Fünfkämpferinnen und Siebenkämpfer direkt zur WM einlädt. Dem ist aber nicht so …

Olaf Brockmann

Porträt von krone Sport
krone Sport
