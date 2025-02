Auch Ex-Trump-Berater Bannon zeigt den Hitlergruß

Kontakte zu ultrarechten Gruppen in Europa

Bannon, früherer Chef der ultrarechten Website „Breitbart News Network“, war eine zentrale Figur in Trumps Präsidentschaftswahlkampf von 2016. Nach Trumps Wahlsieg wurde er dessen Chefstratege im Weißen Haus, wurde von Trump aber im August 2017 gefeuert. Die beiden Rechtspopulisten näherten sich später wieder einander an. Bannon unterhält zudem Kontakte zu ultrarechten Gruppierungen in Europa.