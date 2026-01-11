Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frieren ohne Obdach

(Über-)Leben in Eiseskälte

Niederösterreich
11.01.2026 06:00
Die Emmausgemeinschaft in St. Pölten rät: „Personen freundlich ansprechen und fragen, ob Sie ...
Die Emmausgemeinschaft in St. Pölten rät: „Personen freundlich ansprechen und fragen, ob Sie Hilfe benötigen. Wenn jemand nicht mehr ansprechbar ist, bitte sofort die Rettung unter 144 rufen“.(Bild: Andi Schiel)

Niederösterreich hat als einziges Bundesland kein Kältetelefon. Laut Emmausgemeinschaft St. Pölten gibt es jedoch zahlreiche Obdachlose in der Landeshauptstadt. Die Schlafstellen sind derzeit immer belegt.

0 Kommentare

Eisige Temperaturen von minus zehn Grad herrschen derzeit in St. Pölten. Trotzdem sieht man in den Abendstunden Menschen an Straßenecken oder an Bahnhofsgemäuern angelehnt sitzen. Nur dicke Decken schützen sie vor dem Erfrieren. Denn: „Obdachlosigkeit gibt es nicht nur in Wien, das beschäftigt uns sehr wohl auch in Niederösterreich“, bestätigt die Emmausgemeinschaft, die sich in St. Pölten an neun Standorten um Menschen in Krisensituationen kümmert. „Lebensgefährlich wie die tiefen Temperaturen sind aber auch die extremen Hitzewellen im Sommer.“ Oft suchen aber auch Menschen, die sich das Heizen nicht mehr leisten können, einen Platz zum Aufwärmen.

Zitat Icon

Wir sollten alle mehr mit den Menschen reden, und fragen, ob jemand Hilfe benötigt.

Emmausgemeinschaft St. Pölten

Lesen Sie auch:
Auch die Traisen beim Regierungsviertel in St. Pölten zeigt sich derzeit tief winterlich.
Initiative gestartet
„Das Kältetelefon kann Menschenleben retten“
09.01.2026

Dunkelziffer der Obdachlosen ist enorm
Wie viele Obdachlose es im weiten Land gibt, sei schwer zu sagen – erklären sowohl Caritas als auch Emmaus. „Die Dunkelziffer ist enorm hoch“, heißt es. In ganz Österreich sind etwa 21.000 Menschen registriert. „Wir müssen jeden zweiten Tag Personen wegschicken, weil die Schlafstellen momentan belegt sind“, wird vonseiten der Emmausgemeinschaft festgehalten. Im sogenannten „Auffangnetz“ gibt es 18 Nächtigungsplätze. Dort angekommen, können sich die Menschen aufwärmen, eine warme Mahlzeit essen und duschen. „Alle, die hier sind, sehen keinen anderen Ausweg mehr“, so eine Emmaus-Sprecherin. Die meisten kommen aus dem Großraum St. Pölten.

Hilfe gibt es überall
In Krems an der Donau gebe es hingegen gar keine Obdachlosen, wird auf Anfrage erklärt. In Krems-Lerchenfeld steht jedoch ein „Übergangswohnheim“ zur Verfügung. Und auch im südlichen Niederösterreich ist das Problem kaum vorhanden, man sei jedoch gewappnet. In Baden weiß man offiziell von einem Obdachlosen. „In der Regel wird jeder Meldung nachgegangen, mit dem Ziel, die Betroffenen persönlich anzusprechen und ihnen Unterstützungsmöglichkeiten anzubieten“, heißt es dazu aus dem Rathaus. Im Vorjahr gab es jedoch keine einzige Nachfrage für die vorhandene Notschlafstelle.

Auch aus Neunkirchen sind keine akuten Fälle bekannt. „Wir finden aber im Notfall immer eine Lösung“, so Rathaussprecherin Susanne Kohn. Und auch in Wiener Neustadt sei das Thema derzeit nicht obsolet. „Uns ist kein Fall bekannt, bei dem jemand im Freien schlafen muss“, sagt Stadtsprecher Thomas Iwanschitz, obwohl in der Allzeit Getreuen derzeit 18 Menschen ohne festen Wohnsitz gemeldet sind. Notschlafstellen seien jedoch im begrenzten Ausmaß vorhanden.

Die Notschlafstellen der Emmausgemeinschaft in St. Pölten sind unter der Nummer 0676/886 44 702 (7 bis 19 Uhr) und unter der Nummer 0676/886 44 750 (19 bis 7 Uhr) erreichbar. 

www.emmaus.at

https://www.caritas.at/spenden-helfen/spenden/aktuelle-spendenaufrufe/armut-in-oesterreich/obdachlosigkeit/

Porträt von Anna Kindlmann
Anna Kindlmann
Porträt von Doris Seebacher
Doris Seebacher
Porträt von Niederösterreich-Krone
Niederösterreich-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Ein neues Video zeigt die tödlichen Schüsse auf Renee Good in Minneapolis – und die Sekunden ...
Schüsse in Minneapolis
Neues Video zeigt letzte Momente von Renee Good
Der deutsche Satiriker El Hotzo hat in einem Interview über Untreue gesprochen.
„Falsch eingeschätzt“
Satiriker El Hotzo: Bekenntnis zu Untreue „Fehler“
2000 ha Wald zerstört
Waldbrände in Argentinien: 3000 Touristen gerettet
Mit Reifen beladen
A21 war wegen brennendem Lkw stundenlang gesperrt
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Zwei Brüche, Operation
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
144.453 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Ausland
Crans-Montana: Chefin floh mit Kassa aus Lokal
119.281 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Oberösterreich
Drei Ärztinnen ordinieren bis 2028 im Container
114.309 mal gelesen
Ansfeldens Bürgermeister Christian Partoll (FPÖ) mit den drei Ärztinnen Katrin Ritzberger, Anna ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf