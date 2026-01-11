(Über-)Leben in Eiseskälte

Eisige Temperaturen von minus zehn Grad herrschen derzeit in St. Pölten. Trotzdem sieht man in den Abendstunden Menschen an Straßenecken oder an Bahnhofsgemäuern angelehnt sitzen. Nur dicke Decken schützen sie vor dem Erfrieren. Denn: „Obdachlosigkeit gibt es nicht nur in Wien, das beschäftigt uns sehr wohl auch in Niederösterreich“, bestätigt die Emmausgemeinschaft, die sich in St. Pölten an neun Standorten um Menschen in Krisensituationen kümmert. „Lebensgefährlich wie die tiefen Temperaturen sind aber auch die extremen Hitzewellen im Sommer.“ Oft suchen aber auch Menschen, die sich das Heizen nicht mehr leisten können, einen Platz zum Aufwärmen.