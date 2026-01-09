Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Initiative gestartet

„Das Kältetelefon kann Menschenleben retten“

Niederösterreich
09.01.2026 12:00
Auch die Traisen beim Regierungsviertel in St. Pölten zeigt sich derzeit tief winterlich.
Auch die Traisen beim Regierungsviertel in St. Pölten zeigt sich derzeit tief winterlich.(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)

Niederösterreich hat als einziges Bundesland keine zentrale Kältehilfe-Telefonnummer, drei Politiker wollen das ändern. Und die Zeit drängt, denn es bleibt bitterkalt...

0 Kommentare

Die Kältewelle hält laut Prognosen in Niederösterreich auch kommende Woche an! Vor allem für Menschen ohne Dach über dem Kopf bedeutet das eine tödliche Gefahr. Aber auch Menschen in schlecht isolierten Wohnungen, mit kaputten oder nicht leistbaren Heizsystemen kämpfen mit der Kälte. In acht von neun Bundesländern gibt es für genau diese Fälle das Kältetelefon. Nur in Niederösterreich gibt es keine derartige Servicestelle.

„Rasche Hilfe ist wichtig“
„Die Kälte macht vor der niederösterreichischen Landesgrenze nicht halt“, erklären der niederösterreichische SPÖ-Fraktionschef im Bundesrat Christian Fischer und Bundesrat Martin Peterl, der SPÖ-Sprecher für Einsatzorganisationen im Bundesrat ist. Unterstützt wird die Aktion auch von der Lilienfelder Politikerin Anna Indra. Alle drei erklären, dass die Initiative über Parteigrenzen hinweg geplant ist.

Peterl, Indra und Fischer schlagen die Einrichtung eines „Kältetelefons“ vor.
Peterl, Indra und Fischer schlagen die Einrichtung eines „Kältetelefons“ vor.(Bild: SPÖ)

Konkret soll eine zentrale Telefonnummer für ganz Niederösterreich eingerichtet werden, unter der man Hinweise und Hilferufe entgegennehmen kann. Damit dann so schnell wie möglich Hilfe vor Ort geleistet werden kann. So können Betroffene in warme Notschlafstellen gebracht oder mit Hilfsangeboten wie dem Wohnschirm unterstützt werden. Wichtig ist den drei SPÖ-Politikern, dass dabei auch der ländliche Raum abgedeckt wird und sie meinen abschließend: „Ein Kältetelefon kann Leben retten – das muss es uns allen Wert sein!“

Porträt von Lukas Lusetzky
Lukas Lusetzky
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Mit Reifen beladen
A21 wegen brennendem Lkw komplett gesperrt
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Zwei Brüche, Operation
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
Die Mutter schimpfte ihre Kinder immer wieder, aber geschlagen wurden sie nicht.
Vater vor Gericht
Prügel-Attacken gegen gemeinsame Kinder erfunden
Auch der süßeste Hundeblick half nichts – Regeln sind Regeln und wer beim Schwarzfahren erwischt ...
133-Euro-Strafzettel
Fellnase in U-Bahn als Schwarzfahrer erwischt
Talk im „Stadtlabor“:
Wien – eine Stadt als Materiallager der Zukunft
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
134.103 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
121.006 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Adabei Österreich
Märchenprinz Eberhartinger mit 75 noch einmal Papa
96.573 mal gelesen
Dieser Mann ist Kult: Entertainer und Star-Musiker Klaus Eberhartinger 
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf