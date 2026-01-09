„Das Kältetelefon kann Menschenleben retten“

Konkret soll eine zentrale Telefonnummer für ganz Niederösterreich eingerichtet werden, unter der man Hinweise und Hilferufe entgegennehmen kann. Damit dann so schnell wie möglich Hilfe vor Ort geleistet werden kann. So können Betroffene in warme Notschlafstellen gebracht oder mit Hilfsangeboten wie dem Wohnschirm unterstützt werden. Wichtig ist den drei SPÖ-Politikern, dass dabei auch der ländliche Raum abgedeckt wird und sie meinen abschließend: „Ein Kältetelefon kann Leben retten – das muss es uns allen Wert sein!“