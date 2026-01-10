Kaminbrand bei Bauernhof: Besitzer reagierte rasch

Loch im Eis bei Test in neuer Olympia-Halle
Feueralarm am Freitagnachmittag in Osttirol: Bei einem Bauernhof war es zu einem Kaminbrand gekommen. Der Hausbesitzer reagierte rasch und konnte durch sein Einschreiten wohl Schlimmeres verhindern.
Gegen 15.15 Uhr war es im Wohnhaus eines landwirtschaftlichen Anwesens in Leisach zum Kaminbrand gekommen. „Der Hausbesitzer konnte den Brand noch vor dem Eintreffen der von ihm alarmierten Feuerwehr mittels Feuerlöscher erfolgreich bekämpfen“, berichtete die Polizei.
Keine Verletzten
Die Einsatzkräfte führten noch diverse Nachlöscharbeiten durch. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens könne derzeit noch nicht beziffert werden.
