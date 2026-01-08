Glatteiswarnung! Steiermark erwartet Schneeregen

Der Winter zeigt sich aktuell nicht nur von seiner kältesten Seite – auch kräftiger Niederschlag kommt jetzt auf die Steiermark zu. Am Freitag regnet und schneit es im Land, vor allem in der Süd- und Südoststeiermark könnte der gefrierende Schneeregen zur Gefahr werden. Straßen könnten binnen Stunden spiegelglatt werden.