Glatteiswarnung! Steiermark erwartet Schneeregen

Das Land Steiermark spricht für Freitagvormittag eine Glättewarnung aus. Aufgrund von gefrierendem Schneeregen wird empfohlen, nicht unbedingt notwendige Fahrten zu verschieben. Auch herunterbrechende Äste könnten zur Gefahr werden.
Der Winter zeigt sich aktuell nicht nur von seiner kältesten Seite – auch kräftiger Niederschlag kommt jetzt auf die Steiermark zu. Am Freitag regnet und schneit es im Land, vor allem in der Süd- und Südoststeiermark könnte der gefrierende Schneeregen zur Gefahr werden. Straßen könnten binnen Stunden spiegelglatt werden.
„Besonders betroffen sind Nebenstraßen, Brücken, schattige Fahrbahnabschnitte sowie Geh- und Radwege. Die Verkehrsteilnehmer werden eindringlich ersucht, äußerste Vorsicht walten zu lassen und die Geschwindigkeit der gefährlichen Lage anzupassen. Das Land empfiehlt, nicht unbedingt notwendige Fahrten zu verschieben bzw. auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen“, sagt Harald Eitner, Leiter der Katastrophenschutzabteilung.
Harald Eitner
Leiter der Katastrophenschutzabteilung
Bild: Christian Jauschowetz
Und der Leiter des Straßenerhaltungsdienstes, Franz Zenz, betont: „Aufgrund der derzeitigen Wetterprognosen stehen sämtliche Fahrzeuge des Straßenerhaltungsdienstes des Landes Steiermark mit Streumittel beladen bereit und die Lenker wurden in den Dienst gestellt. Etwa die Hälfte der Fahrzeuge wird bereits vor Eintritt des prognostizierten Eisregens im Einsatz sein.“
Auch Bäume könnten zur Gefahr werden, wenn Äste unter der Last der Eisschichten brechen. Aus Sicherheitsgründen wird dringend empfohlen, Waldbesuche zu unterlassen. Entlang von Verkehrswegen und Stromleitungen könnte es am Freitag durch umstürzende oder abbrechende Bäume auch zu Verkehrsbehinderungen sowie zu Störungen der Energieversorgung kommen.
