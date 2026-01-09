Was jeder Rote weiß | Sache erledigt?

Was jeder Rote weiß. Ein heillos zerstrittener Haufen ist sie, die SPÖ. Parteichef Andreas Babler gelingt es nicht, die divergierenden Strömungen in der Sozialdemokratie zu versöhnen und sie zu einen. Die parteiinternen Bruchlinien – sie sind kaum an einer Hand allein abzuzählen. Rechte gegen Linke, Pragmatiker gegen Progressive, Bundesland-Chefs gegeneinander, die Gewerkschaft mit oder gegen andere mehr oder weniger einflussreiche Gruppen… Manche scharen sich hinter Bundesobmann Babler, andere, nicht zuletzt durch aktuelle Umfragen beflügelt, hätten am liebsten Ex-Kanzler Christian Kern zurück an der Parteispitze, wieder andere träumen von Finanzminister Markus Marterbauer als SPÖ-Chef. Doch jeder Rote weiß: Ohne die Wiener SPÖ in Person von Bürgermeister Michael Ludwig geht gar nichts.