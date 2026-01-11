Heuriger wehrt sich gegen böse Schließungsgerüchte

Erst im Juni des Vorjahres hatte Drmola das Lokal übernommen – auf der Speisekarte stehen Heurigenschmankerl genauso wie gutbürgerliche Küche mit verschiedenen Suppen, Blunzengröstel, Saftfleisch oder Gulasch. Sein Gemüse kommt aus eigenem Anbau, ebenso die Weine und Säfte. „Die Leute kommen sogar aus Mödling, weil sie mein Roastbeef vom Weiderind so lieben“, freut sich Drmola trotzdem über seine treuen Stammgäste. Auch zahlreiche Veranstaltungen wie Frühschoppen, Preisschnapsen oder ein weiteres „Pubquiz“ sind wieder in Planung.