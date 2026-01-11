Vorteilswelt
„Haben geöffnet“

Heuriger wehrt sich gegen böse Schließungsgerüchte

Niederösterreich
11.01.2026 17:00
Alexander Drmola – auch als der „Gemüseprinz“ aus Bad Fischau bekannt, dementiert die Gerüchte, ...
Alexander Drmola – auch als der „Gemüseprinz“ aus Bad Fischau bekannt, dementiert die Gerüchte, dass sein Heurigenlokal bereits geschlossen hat. „Wir haben geöffnet“, so Drmola.(Bild: Doris Seebacher)

Gerüchte, sein Lokal würde demnächst zusperren, plagen momentan Alexander Drmola mit seinem Heurigenlokal „Augartl“ in Neunkirchen. „Das stimmt nicht, wir sperren nicht zu“, so der Gastwirt.

„Seit zwei Monaten kommen kaum Leute, weil viele glauben, wir haben zugesperrt“, klagt der junge Gastronom. Gestrichen wurde jedoch nur der Donnerstag. „Von Freitag bis Sonntag ist nach wie vor geöffnet“.

Erst im Juni des Vorjahres hatte Drmola das Lokal übernommen – auf der Speisekarte stehen Heurigenschmankerl genauso wie gutbürgerliche Küche mit verschiedenen Suppen, Blunzengröstel, Saftfleisch oder Gulasch. Sein Gemüse kommt aus eigenem Anbau, ebenso die Weine und Säfte.  „Die Leute kommen sogar aus Mödling, weil sie mein Roastbeef vom Weiderind so lieben“, freut sich Drmola trotzdem über seine treuen Stammgäste. Auch zahlreiche Veranstaltungen wie Frühschoppen, Preisschnapsen oder ein weiteres „Pubquiz“ sind wieder in Planung. 

 www.heurigenaugartl.com

Porträt von Doris Seebacher
Doris Seebacher
