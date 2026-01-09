Vinatrium-Ära geht nach 30 Jahren wehmütig zu Ende

Die Tage der Gebietsvinothek Vinatrium in Deutschkreutz sind gezählt. Der Einbruch des Weinmarktes hat ein tiefes Loch in die Geschäftskasse gerissen. Die endgültige Sperrstunde ist nur noch eine Frage von Wochen.
Drei Jahrzehnte lang war die Gebietsvinothek Vinatrium in Deutschkreutz ein willkommener Dreh- und Angelpunkt nicht nur für den vinophilen Genuss, sondern auch im Hinblick auf Kultur und Unterhaltung. Diese mit Überzeugung ins Leben gerufene Ära neigt sich dem Ende zu.
Kein Geld übrig
Bis zum Schluss haben alle Beteiligten versucht zu retten, was zu retten ist. Doch der Vinatrium-Betrieb ist nicht mehr zu finanzieren, alle Beteiligten sind nur noch leer ausgegangen, wie aus der Grenzgemeinde zu hören ist.
„Ein Insolvenzantrag ist vorerst noch nicht gestellt. Die Entscheidung, den Schlussstrich zu ziehen und für immer zuzusperren, ist aber bereits gefallen“, heißt es auf „Krone“-Anfrage.
Weinmarkt unter Druck
In der regionalen Weinbranche hatte sich der langsame Niedergang der Gebietsvinothek schon seit Längerem abgezeichnet. „Alle Bemühungen, mithilfe tatkräftiger Unterstützung von außen weitermachen zu können, schlugen fehl“, so der Tenor.
45 Winzer sind in die Initiative eingebunden. „Die ersten 15 Jahre sind für alle ganz nach Wunsch verlaufen. Danach ist es immer schwieriger geworden. In den vergangenen zwei Jahren spitzte sich die Lage zu, der einst stark wachsende Geschäftszweig ist gehörig unter Druck geraten“, lautet die zuletzt ernüchternde Bilanz.
„Ende mit Schrecken“
Innerhalb kurzer Zeit ist der Rotweinkonsum in Österreich um satte 30 Prozent geschrumpft. Dieses Manko lässt sich aus der Sicht von Insidern nur schwer ausgleichen. Das Modell „Vinothek“ erscheint vielen nicht mehr zeitgemäß.
Jetzt gilt die Parole „Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende“. Über die Details des Abgangs – Insolvenz anmelden oder mit Verlust einfach zusperren – soll in den kommenden Wochen mit allen Beteiligten beraten werden.
