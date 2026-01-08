Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Thermowäsche und Tee

So trotzen Steirer der Eiseskälte bei der Arbeit

Steiermark
08.01.2026 18:00
Die Kontrolleure der Grazer Parkraumüberwachung sind auch an kalten Tagen unterwegs.
Die Kontrolleure der Grazer Parkraumüberwachung sind auch an kalten Tagen unterwegs.(Bild: Christian Jauschowetz)

Für Freitag gibt es eine Eis- und Glatteiswarnung in der Steiermark. Am Donnerstag blieben die Temperaturen auch tagsüber vielerorts im Minusbereich. Wie geht es jenen, die ihren Job draußen verrichten müssen? Die „Steirerkrone“ hat nachgefragt.

0 Kommentare

Die Kälte hat auch die Steiermark voll im Griff: Bis zu minus 18 Grad wurden in der Nacht auf Donnerstag gemessen, auch tagsüber stieg die Quecksilbersäule kaum über den Gefrierpunkt! Höchstwert waren mickrige zwei Grad in Bruck/Mur.

Eine Herausforderung ist diese Kälte vor allem für all jene Steirerinnen und Steirer, die im Freien arbeiten müssen: „Da hat natürlich jeder sein eigenes Empfinden, aber man muss die Kälte schon mögen, wenn man bei uns arbeitet“, sagt etwa Daniel Lösch, Pistenchef-Stellvertreter der Planai.

Für ihn und seine Schneemacher ist die Kälte „genau das, was wir uns wünschen“. Doch natürlich ist die Arbeit in der Kälte anstrengend: „Die richtige Kleidung ist wichtig. Und bei uns arbeitet niemand acht Stunden im Freien durch. Wir machen immer wieder Pausen im Warmen.“ Aber er sieht es auch pragmatisch: „Kalt wird einem ja nur, wenn man herumsteht und nix tut.“

Matthias Stampfl kümmert sich um die Pisten des Flughafens Graz.
Matthias Stampfl kümmert sich um die Pisten des Flughafens Graz.(Bild: Poelt/Graz Airport)
Daniel Lösch, Pistenchef- Stellvertreter der Planai.
Daniel Lösch, Pistenchef- Stellvertreter der Planai.(Bild: Planai/Lösch)

Kältehelfer: Zwiebellook und Thermowäsche
Auf anderen Pisten ist die Freude über den Winter und die eisigen Temperaturen kleiner: „Wir müssen natürlich die ganze Piste räumen“, erzählt Matthias Stampfl vom Flughafen Graz. Neben Schnee schieben, fräsen und Salz streuen gehört auch das Enteisen von Flugzeugen bei klirrender Kälte zum Winterdienst der Flughafenmannschaft: „Das kann sechs bis zehn Minuten dauern, wo man dann draußen an der Maschine arbeitet. Schwieriger ist es, wenn zusätzlich noch Schnee darauf liegt.“

Auch die Mitarbeiter bei der Grazer Parkraumüberwachung müssen dem Frost trotzen. „Der Tagesdienst dauert von neun bis 20 Uhr“, erklärt Thomas Lambauer als Bereichsleiter der Parkraumüberwachung.

Glatteis am Freitag

Vorsicht: Das Land warnt am Freitag vor akuter Glättegefahr auf Straßen sowie Geh- und Radwegen vor allem in weiten Teilen der südlichen Steiermark. Gefrierender Schneeregen wird erwartet!

 Für die Arbeit im Freien werden die Kontrolleure entsprechend ausgestattet: „Jeden Morgen gibt es frischen Tee in einer Thermosflasche zum Mitnehmen. Außerdem stellen wir natürlich Thermounterwäsche, Handschuhe, Winterparka und -hosen zur Verfügung.“

Johanna Krenn ist die kalten Wintertage schon fast gewohnt. Seit 60 Jahren steht sie am Bauernmarkt am Kaiser-Josef-Platz in Graz und verkauft Eier, Gebäck und Fleisch: „Heute ist es aber besonders kalt“, stellte sie gestern fest. Was hilft? „Mindestens sieben Schichten Kleidung“, verrät sie der „Krone“.

Ein warmer Schluck Tee hilft bei Johanna Krenn am Kaiser-Josef-Platz gegen die Kälte.
Ein warmer Schluck Tee hilft bei Johanna Krenn am Kaiser-Josef-Platz gegen die Kälte.(Bild: Christian Jauschowetz)
Maroni-Bräter Argon wärmt sich beim Ofen auf.
Maroni-Bräter Argon wärmt sich beim Ofen auf.(Bild: Christian Jauschowetz)

Etwas besser geht es Argon. Trotz der Kälte ist der Grazer Maroni-Bräter gut gelaunt: „Ich kann mich beim Ofen aufwärmen“, lacht er und legt seine Hände auf den heißen Röster.

Eisige Kälte macht sich auch in den nächsten Tagen noch breit, zudem erhöht sich durch Glatteis und Eisregen die Unfallgefahr auf den steirischen Straßen.

Porträt von Michaela Holzinger
Michaela Holzinger
Porträt von Christoph Hartner
Christoph Hartner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Talk im „Stadtlabor“:
Wien – eine Stadt als Materiallager der Zukunft
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Video wirft Fragen auf
Crans-Montana: Chefin floh mit Kassa aus Lokal
Ein Demonstrant steht in Abdanan auf dem bei den Protesten verstreuten Reis.
Wut im ganzen Land
Proteste im Iran: „System lässt Menschen hungern“
Der ukrainische Präsident zu Besuch in Nikosia
Selenskyj optimistisch
Kriegsende noch in diesem Halbjahr möglich
Jenes gemauerte Hakenkreuz, das in einer Schule angefertigt wurde, sorgt für Empörung.
Ermittlungen laufen
Hakenkreuz in Schule: Lehrer hat jetzt gekündigt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
126.051 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
118.433 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
111.865 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf