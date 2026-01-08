So trotzen Steirer der Eiseskälte bei der Arbeit

Für ihn und seine Schneemacher ist die Kälte „genau das, was wir uns wünschen“. Doch natürlich ist die Arbeit in der Kälte anstrengend: „Die richtige Kleidung ist wichtig. Und bei uns arbeitet niemand acht Stunden im Freien durch. Wir machen immer wieder Pausen im Warmen.“ Aber er sieht es auch pragmatisch: „Kalt wird einem ja nur, wenn man herumsteht und nix tut.“