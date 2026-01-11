Tirols Seen im Winter auf Schlittschuhen genießen

Eislaufen im Winter kann viel Freude bereiten, vor allem, wenn statt der Kunstplätze die Seen in der Natur freigegeben werden. Die „Tiroler Krone“ hat sich angeschaut, wo es möglich ist.
Weiße Pracht und eisige Temperaturen: Die winterlichen Umstände laden derzeit nicht nur zum Skifahren oder Snowboarden ein. Auch einige Seen sind zugefroren, die zum wildromantischen Natur-Eislaufen verlocken. Umgeben von einer traumhaften Kulisse mit Wäldern und Bergen kann das Skaten auf Schlittschuhen besonders viel Spaß machen.
Vorsicht bei Neuschnee
Die „Tiroler Krone“ hat eine Liste zusammenstellt, wo das in Tirol möglich ist. Aber Vorsicht! Wetterbedingungen können sich schnell ändern, Neuschnee kann das Eislaufen gefährlich machen. Und wie der Tourismusverband Tannheim Auskunft gab: „Der Bürgermeister von Nesselwängle hat mit seinem Schneemobil am Haldensee eine Eisfläche freigeräumt, aber ob er das jetzt regelmäßig macht, wissen wir nicht. Von uns wird keine Eisfläche freigeräumt. Manche Besucher machen das aber auch eigenständig.“
Immer vorab Infos einholen
Tagesaktuell sollte man sich jedenfalls informieren, ob der jeweilige See für das Eislaufen freigegeben ist. Denn das Einbrechen in einen zugefrorenen See ist lebensgefährlich. Sind die Seen freigegeben und das Wetter passt, steht dem Vergnügen aber nichts im Weg.
