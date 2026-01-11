Vorteilswelt
Wildromantische Natur

Tirols Seen im Winter auf Schlittschuhen genießen

Tirol
11.01.2026 07:00
Die Eisdicke wird von einem Statiker geprüft und freigegeben. Der Seezugang am Reintaler See ...
Die Eisdicke wird von einem Statiker geprüft und freigegeben. Der Seezugang am Reintaler See befindet sich zwischen dem Campingplatz und der Kohlerwiese. Das Eislaufen ist gratis.(Bild: Nicole Greiderer)

Eislaufen im Winter kann viel Freude bereiten, vor allem, wenn statt der Kunstplätze die Seen in der Natur freigegeben werden. Die „Tiroler Krone“ hat sich angeschaut, wo es möglich ist.

Weiße Pracht und eisige Temperaturen: Die winterlichen Umstände laden derzeit nicht nur zum Skifahren oder Snowboarden ein. Auch einige Seen sind zugefroren, die zum wildromantischen Natur-Eislaufen verlocken. Umgeben von einer traumhaften Kulisse mit Wäldern und Bergen kann das Skaten auf Schlittschuhen besonders viel Spaß machen.

Einer der größten der vielen Naturseen in der Region Alpbachtal ist mit knapp 30 Hektar der ...
Einer der größten der vielen Naturseen in der Region Alpbachtal ist mit knapp 30 Hektar der Reintaler See.(Bild: Tourismus Alpbachtal)

Vorsicht bei Neuschnee
Die „Tiroler Krone“ hat eine Liste zusammenstellt, wo das in Tirol möglich ist. Aber Vorsicht! Wetterbedingungen können sich schnell ändern, Neuschnee kann das Eislaufen gefährlich machen. Und wie der Tourismusverband Tannheim Auskunft gab: „Der Bürgermeister von Nesselwängle hat mit seinem Schneemobil am Haldensee eine Eisfläche freigeräumt, aber ob er das jetzt regelmäßig macht, wissen wir nicht. Von uns wird keine Eisfläche freigeräumt. Manche Besucher machen das aber auch eigenständig.“

Ein Überblick
Auf diesen Tiroler Seen kann man derzeit eislaufen
  • Ötztal – Piburger See; Schlittschuhverleih: Gastronomie: Ja; es gibt einen kostenlosen Skibus Oetz Piburg
  • Telfs – Möserer See (Samstag und Sonntag, wenn am Freitag um 18 Uhr das Eis freigegeben wird auf www.moesern.info): Kein Schlittschuhverleih; Gastronomie: Ja;
  • Kramsach – Reintaler See: Kein Schlittschuhverleih; Gastronomie: Ja;
  • Kufstein – Thiersee: Kein Schlittschuhverleih; Gastronomie: Ja;
  • Stubaital – Natureislaufplatz Klaus Äuele: Schlittschuhverleih; Gastronomie: Ja;
  • Tannheimer Tal – Haldensee: Kein Schlittschuhverleih; See ist freigegeben, aber nicht präpariert; Gastronomie: Ja;

Immer vorab Infos einholen
Tagesaktuell sollte man sich jedenfalls informieren, ob der jeweilige See für das Eislaufen freigegeben ist. Denn das Einbrechen in einen zugefrorenen See ist lebensgefährlich. Sind die Seen freigegeben und das Wetter passt, steht dem Vergnügen aber nichts im Weg.

Tirol

