Tennis-Ass: „Australische Sonne ist kein Spaß“
Knallroter Rücken
Während in Österreich Eiseskälte herrscht, stöhnen die Tennis-Stars in der Vorbereitung auf die Australian Open über die brennend heiße Sonne des Südens. Renata Zarazua postete nun ein Foto ihres knallroten Rückens.
„Die australische Sonne ist kein Spaß“ – und ein trauriges Smiley schreibt die 28-jährige Mexikanerin in ihrer Instagram-Story zum Foto ihres Rückens.
Dabei hat die Nummer 80 der Welt sogar noch nachgelegt. Neben dem Sonnenbrand war sie offenbar auch unter den Schröpfgläsern, die auf der Haut zusätzlich kreisrunde Abdrücke hinterlassen haben. Sportler tun dies zur Förderung der Durchblutung und zur Lösung von Verspannungen. Ob das auch in ihrem Fall hilfreich war – schmerzhaft dürfte es jedenfalls gewesen sein.
