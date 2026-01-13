Tennis-Ass: „Australische Sonne ist kein Spaß“

Dabei hat die Nummer 80 der Welt sogar noch nachgelegt. Neben dem Sonnenbrand war sie offenbar auch unter den Schröpfgläsern, die auf der Haut zusätzlich kreisrunde Abdrücke hinterlassen haben. Sportler tun dies zur Förderung der Durchblutung und zur Lösung von Verspannungen. Ob das auch in ihrem Fall hilfreich war – schmerzhaft dürfte es jedenfalls gewesen sein.