Führungswechsel! Sanders und Roma neue Leader

Schareina holt Tagessieg bei den Bikern

Den Tagessieg bei den Bikern sicherte sich der Spanier Tosha Schareina (Honda), 4:35 Minuten vor dem Australier Sanders. Der Argentinier Benavides büßte als Neunter Zeit ein und fiel mit 7:05 Minuten Rückstand auf Sanders auf Rang drei zurück, Zweiter ist nun der US-Fahrer Ricky Brabec (Honda/+6:24 Minuten).