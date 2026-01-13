Sorgen um ÖFB-Teamspieler: Fällt wochenlang aus!

Tennis-Ass: „Australische Sonne ist kein Spaß“
Knallroter Rücken
Der SC Freiburg hat am Dienstag mitgeteilt, dass Philipp Lienhart „mehrere Wochen“ ausfällt. Der ÖFB-Legionär hat sich eine Bauchmuskelverletzung zugezogen. Auch für das Nationalteam eine bittere Nachricht wenige Monate vor der WM!
Lienhart hat sich beim Ligaspiel gegen den Hamburger SV am Samstag verletzt und wird „mehrere Wochen“ ausfallen, wie der Sport-Club Freiburg mitteilt. Er wird so nicht nur das Spiel gegen RB Leipzig am Mittwoch (ab 20.30 Uhr im Sportkrone.at-Liveticker) verpassen.
Bitter ist diese Nachricht auch für das ÖFB-Team. Immerhin ist Lienhart im Team von Ralf Rangnick gesetzt. Es bleibt zu hoffen, dass er bald wieder ins Training einsteigen kann und von weiteren Verletzungen verschont bleibt.
