Doppelsieg beim Heimweltcup auf der WM-Abfahrt

Dabei hatte die Niederösterreicherin nicht einmal Vollgas gegeben: „Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Es war ein wilder Ritt und ich bin happy, dass im Ziel der Einser aufgeleuchtet ist. Gedanklich ist schon immer noch etwas die Angst mitgefahren, da ich in Saalbach das letzte Mal gestürzt bin. Auch deswegen sind wir nicht komplett ans Limit gegangen. Im Hinblick auf die Paralympics im März möchte ich nichts riskieren.“