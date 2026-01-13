Vorfreude auf Flachau ++ Tagger eine Runde weiter

Die ÖSV-Athletinnen freuen sich auf den Nachtslalom in Flachau, Xabi Alonso muss nach sieben Monaten bei Real Madrid gehen und Lilli Tagger sowie Jurij Rodionov sind in Melbourne in der Qualifikation eine Runde weiter – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Dienstag, dem 13. Februar.