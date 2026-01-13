Rückkehr bei Barcelona, aber Verwirrung um Posting

Verpflichtung voreilig bekannt gegeben

Seine Vorstellung sorgt jedenfalls für Aufsehen, denn Barcelona löschte inzwischen das Posting wieder. Wie die spanische „AS“ berichtet, „räumt der Verein seinen Fehler ein, die Verpflichtung voreilig offiziell bekannt gegeben zu haben, ohne alle wichtigen Details des Transfers zu klären“.