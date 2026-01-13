Rückkehr bei Barcelona, aber Verwirrung um Posting

Ein alter Bekannter ist zurück in Barcelona! Verteidiger Joao Cancelo wechselt leihweise bis Saisonende von Al-Hilal zu den Katalanen. In den sozialen Medien hatte der spanische Topklub den Transfer am Dienstagnachmittag verkündet, wenig später jedoch das Posting wieder gelöscht.
Bereits in der Saison 2023/24 trug der 31-jährige Portugiese das Trikot des FC Barcelona. Jetzt soll Cancelo – erneut auf Leihbasis – die defensive Außenbahn verstärken.
Verpflichtung voreilig bekannt gegeben
Seine Vorstellung sorgt jedenfalls für Aufsehen, denn Barcelona löschte inzwischen das Posting wieder. Wie die spanische „AS“ berichtet, „räumt der Verein seinen Fehler ein, die Verpflichtung voreilig offiziell bekannt gegeben zu haben, ohne alle wichtigen Details des Transfers zu klären“.
Berichten zufolge fordert Al-Hilal noch ein Dokument an. Es heißt aber, der Transfer von Cancelo sei so gut wie durch …
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.