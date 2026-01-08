Vorteilswelt
Polizei sucht Zeugen

Skifahrer fuhr nach Kollision mit Mädchen davon

Tirol
08.01.2026 10:12
Symbolbild
Symbolbild(Bild: difught - stock.adobe.com)

Ein Unbekannter stieß am Mittwoch beim Nachtskilauf ein 13-jähriges Mädchen nieder. Statt ihr zu helfen, fuhr der Mann einfach weiter. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. Zweiter Pistenrowdy wurde gestellt.

Ereignet hatte sich der Vorfall beim Nachtskilaut in Serfaus auf der blauen  Piste 90. Das 13-jährige Urlaubermädchen aus Dänemark war gemeinsam mit ihrem Vater talwärts unterwegs.

Auf Höhe der Talstation der Planseggbahn wurde das Mädchen dann von einem bislang unbekannten Skifahrer von hinten niedergestoßen. Dieser dürfte mit hoher Geschwindigkeit an sie herangefahren sein und hat sie schließlich an ihrer rechten Körperseite touchiert.

Nachkommende Skifahrer eilten der Verletzten zu Hilfe.

Der Unbekannte kam nicht zu Sturz und setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Das Mädchen kam bei eisigen Temperaturen von Minus 17 Grad im Dunkeln zu Sturz und blieb verletzt liegen. „Nachkommende Skifahrer eilten der Verletzten zu Hilfe“, schildert die Polizei.

Die 13-Jährige wurde von der Pistenrettung terrestrisch geborgen und mit erheblichen Verletzungen zur Behandlung in medizinische Betreuung gebracht.

Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Skifahrer. Es handle sich um einen größeren Mann, mit einer schwarzen Skijacke mit weiß/beigen Seitenteilen.

Zweckdienliche Hinweise an die PI Ried im Oberinntal unter Tel.: 059133/7147

Fahndung in Skigebiet erfolgreich
Einen ähnlichen Vorfall gab es bereits am Sonntag im Skigebiet Fiss-Ladis. Dort war gegen 10.50 Uhr eine 63-jährige Frau aus Deutschland mit einem unbekannten Skifahrer zusammengeprallt. Die Frau verletzte sich dabei schwer.

Aufmerksame Liftbedienstete konnten gegen Dienstagmittag den Gesuchten anhand seiner Kleidung identifizieren und verständigten sofort die Polizei.

Der zweite Skifahrer fuhr nach der Kollision weiter, ohne seine Personaldaten bekanntzugeben. Ein Zeuge des Vorfalls fertigte geistesgegenwärtig ein Foto an, mit dem nach dem Mann gefahndet wurde.

Zwei Tage danach sollte dieses Vorgehen Früchte tragen: „Aufmerksame Liftbedienstete konnten gegen Dienstagmittag den Gesuchten anhand seiner Kleidung identifizieren und verständigten sofort die Polizei“, heißt es. Der Mann, ein 23-jähriger Deutscher, zeigte sich geständig. 

Porträt von Martin Oberbichler
Martin Oberbichler
