7 Verdächtige nach Raub bei Akademikerball gefasst

Erst vor Kurzem ordnete die Staatsanwaltschaft Graz die Lichtbildveröffentlichung eines weiteren Tatverdächtigen an. Dies brachte Erfolg: Am vergangenen Freitag nahmen die Staatsschützer mit Unterstützung des Einsatzkommandos Cobra und Schnellen Reaktionskräften (SIG und BE) drei weitere Personen, abermals in Graz, fest – einen Deutschen (29) und einen Österreicher (24) sowie eine Österreicherin (25). Wenig später wurde allerdings wieder deren Enthaftung vom Straflandesgericht Graz angeordnet.