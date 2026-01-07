Senior (88) zitterte Stunden alleine im Schnee

Ein Wiener war am Montag im Irenental (Bezirk St. Pölten/Niederösterreich) wandern gewesen, aber nicht mehr zu seiner Familie zurückgekehrt. Die Polizei fand ihn, nachdem er bereits vier Stunden im Schnee gesessen hatte.
Am Montag zu Mittag wartete eine Familie vergebens auf den 88-jährigen Senior, der nicht am vereinbarten Treffpunkt erschienen war. Hinzu kam, dass der Senior kein Mobiltelefon zum Wandern mitgenommen hatte.
Verzweifelt startete der Neffe schließlich die Suchaktion nach dem vermissten Onkel. Beamte der Polizeiinspektionen Purkersdorf, Gablitz, Pressbaum und Altlengbach rückten zur Suche entlang des Wanderweges aus. Unterstützt wurden sie von einem Drohnenpiloten der Landespolizeidirektion Niederösterreich und von der Polizeidiensthundeinspektion St. Pölten.
„Dachte, der Mann genießt die Natur“
Eine Wanderin gab der Polizei einen Hinweis, den Mann auf einer Freifläche im Schnee sitzend wahrgenommen zu haben. Sie war weitergegangen, weil sie dachte, er „genießt nur die Natur und die Ruhe“, wie die Zeugin laut Polizei angab. Den genauen Standort wusste sie nicht mehr.
Die Streife Gablitz fand den Vermissten schließlich in den Nachmittagsstunden und noch vor Einbruch der Dunkelheit auf. Der Senior gab an, dass er gestürzt sei und nicht mehr allein habe aufstehen können. Der Wiener wurde in das Universitätsklinikum Tulln gebracht und versorgt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.