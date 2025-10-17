Covid-Impfung: „Jeder Dritte sollte auffrischen“

„Impfung hat viele Leben gerettet“

Die Impfung gegen Covid-19 hat „trotz aller auch teils politisch verwendeter Stimmen weltweit viele Menschenleben gerettet“, wie Daten zeigen, hielt der Facharzt für Innere Medizin und Lungenheilkunde fest. Sie biete zwar keinen ausreichenden Schutz gegen eine Infektion mehr. Bei der Effektivität in Hinblick auf einen schweren Verlauf habe sich jedoch „nichts verändert“. Dagegen halte der Impfschutz „durchaus ein halbes Jahr bis ein Jahr an, mit einer Impfwirksamkeit, vor allem in den ersten vier bis sechs Wochen, bis zu 80 Prozent“.