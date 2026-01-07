Die Innsbruck-Detektive lösen ihren ersten Fall

Die Innsbruck-Detektive haben ihren ersten Fall gelöst! Eine spannende Geschichte auf der Hungerburg für Kinder ab 9 Jahren.
„Leo runzelt die Stirn und streckte ihrem Spiegelbild, das ihr aus den großen Glasfronten des Congress Innsbruck entgegenblickte, die Zunge raus!“, so fängt die erste Geschichte der Innsbruck-Detektive an. Sabrina Kostner liebt es, für Kinder Geschichten zu erfinden, in die sie eintauchen können. Sie hat drei Söhne, die ihr erstes Publikum waren und auch Ideengeber sind. Denn wer weiß besser, was Kinder spannend finden, als Kinder selbst?
Wenn ich Kinder zum Lesen bringen kann, dann bin ich schon sehr glücklich und habe für mich viel bewirkt im Leben.
Sabrina Kostner
Bild: Sabrina Kostner
Die Autorin aus dem Stubaital möchte so viele Kinder wie möglich erreichen und für das Lesen begeistern. „Wenn ich Kinder zum Lesen bringen kann, dann bin ich schon sehr glücklich und habe für mich viel bewirkt im Leben“, erklärt Kostner. Deswegen sind die Kapitel kurz und die Schauplätze regional. Die Innsbruck-Detektive erleben ihre Abendeuter an Plätzen, die die Tiroler Kinder ebenfalls kennen – oder ganz leicht besuchen können.
Die Detektive sind Leo Ambrosig-Wieser (11) und ihre Ratte Raffi. Noch dabei: Die coole Hannah Tomasi (9), der Bastler und Erfinder Felix Hammer (10) und Abenteurer David Steiner (11). Bei einem Zeltlager auf der Hungerburg, auf das Leo eigentlich überhaupt keine Lust hat, lernen sich die Detektive kennen und stoßen gleich auf ihren ersten Fall: zusammen nehmen sie die Verfolgung der Totenkopf-Spur auf.
