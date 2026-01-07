Vorteilswelt
Kinderbuch gewinnen

Die Innsbruck-Detektive lösen ihren ersten Fall

Tirol
07.01.2026 17:00
Die Innsbruck-Detektive
Die Innsbruck-Detektive(Bild: Sabrina Kostner)

Die Innsbruck-Detektive haben ihren ersten Fall gelöst! Eine spannende Geschichte auf der Hungerburg für Kinder ab 9 Jahren.

„Leo runzelt die Stirn und streckte ihrem Spiegelbild, das ihr aus den großen Glasfronten des Congress Innsbruck entgegenblickte, die Zunge raus!“, so fängt die erste Geschichte der Innsbruck-Detektive an. Sabrina Kostner liebt es, für Kinder Geschichten zu erfinden, in die sie eintauchen können. Sie hat drei Söhne, die ihr erstes Publikum waren und auch Ideengeber sind. Denn wer weiß besser, was Kinder spannend finden, als Kinder selbst?

Wenn ich Kinder zum Lesen bringen kann, dann bin ich schon sehr glücklich und habe für mich viel bewirkt im Leben.

Sabrina Kostner

Die Autorin aus dem Stubaital möchte so viele Kinder wie möglich erreichen und für das Lesen begeistern. „Wenn ich Kinder zum Lesen bringen kann, dann bin ich schon sehr glücklich und habe für mich viel bewirkt im Leben“, erklärt Kostner. Deswegen sind die Kapitel kurz und die Schauplätze regional. Die Innsbruck-Detektive erleben ihre Abendeuter an Plätzen, die die Tiroler Kinder ebenfalls kennen – oder ganz leicht besuchen können.

Die Detektive sind Leo Ambrosig-Wieser (11) und ihre Ratte Raffi. Noch dabei: Die coole Hannah Tomasi (9), der Bastler und Erfinder Felix Hammer (10) und Abenteurer David Steiner (11). Bei einem Zeltlager auf der Hungerburg, auf das Leo eigentlich überhaupt keine Lust hat, lernen sich die Detektive kennen und stoßen gleich auf ihren ersten Fall: zusammen nehmen sie die Verfolgung der Totenkopf-Spur auf.

Mit ein bisschen Glück kann man ein Exemplar des Kinderkrimis gewinnen!
Teilnahme nur mit Wohnsitz in Österreich und nur per E-Mail mit Name, Adresse und Kennwort „Die Totenkopf-Spur“ an gewinntirol@krone.at

Einsendeschluss am 31.01.2026;

Gewinner werden schriftlich verständigt; der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmebedingungen und Datenschutzinfo unter krone.at/tnb-verlag bzw. krone.at/datenschutz-verlag

Die „Krone“ wünscht viel Glück!

Porträt von Nadine Isser
Nadine Isser
