Die Innsbruck-Detektive lösen ihren ersten Fall

Die Autorin aus dem Stubaital möchte so viele Kinder wie möglich erreichen und für das Lesen begeistern. „Wenn ich Kinder zum Lesen bringen kann, dann bin ich schon sehr glücklich und habe für mich viel bewirkt im Leben“, erklärt Kostner. Deswegen sind die Kapitel kurz und die Schauplätze regional. Die Innsbruck-Detektive erleben ihre Abendeuter an Plätzen, die die Tiroler Kinder ebenfalls kennen – oder ganz leicht besuchen können.