SPÖ could even overtake a short-lived ÖVP with Kern

A new "Krone" poll reveals a domestic political earthquake on Epiphany: If - as has been speculated in many places - former Chancellor Christian Kern were to take over the SPÖ again, the Reds would be ahead of the People's Party (even if ÖVP former Chancellor Sebastian Kurz were to make a comeback). Regardless of this, FPÖ leader Herbert Kickl is unassailably in first place.