New poll quake

SPÖ could even overtake a short-lived ÖVP with Kern

06.01.2026 07:00
There has been speculation for weeks about a return of the red former chancellor. A new survey ...
There has been speculation for weeks about a return of the red former chancellor. A new survey shows that a comeback would probably have a positive impact on the ailing Social Democrats.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

A new "Krone" poll reveals a domestic political earthquake on Epiphany: If - as has been speculated in many places - former Chancellor Christian Kern were to take over the SPÖ again, the Reds would be ahead of the People's Party (even if ÖVP former Chancellor Sebastian Kurz were to make a comeback). Regardless of this, FPÖ leader Herbert Kickl is unassailably in first place.

0 Kommentare

One day before the government meets again for the first Council of Ministers of the new year, a "Krone" survey on Epiphany day shakes up red-white-red domestic politics. For weeks, rumors have been growing around political Vienna that SPÖ ex-chancellor Christian Kern could return and challenge Andreas Babler at the party conference on 7 March. Kern himself denied these speculations, sometimes more, sometimes less clearly.

Porträt von Nikolaus Frings
Nikolaus Frings
