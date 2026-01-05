Pilates, Hyrox: So schwitzen die Wiener 2026

Wer sich dieser Tage in eines der vielen Fitnessstudios wagt, wird zu Stoßzeiten wohl mehr Menschen an Rudergerät, Brustpresse und Co. finden. Die Neujahrs-Hobbysportler finden sich wieder ein, um ihre Vorsätze direkt anzugehen. „Nichts Neues“, sagt dazu John Harris-Chef Ernst Minar.

Wann sich Spreu vom Weizen trennt

Jedes Jahr verzeichne man Anfang Jänner einen Anstieg an Abonnenten. Am 2. und 7. Jänner gebe es die meisten Anmeldungen. Gegen Mitte des Monats erreiche die Auslastung wieder ihr normales Level. Im Februar merke man dann aber, dass der ein oder andere die Neujahrsvorsätze schon wieder vergessen hat. „Den Studios tut das nicht sehr weh“, meint Minar.