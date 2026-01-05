Gruppe hält seit 16 Jahren die Schnapskarten hoch

Spannendes Finale

Dabei erspielte sich diesmal „Krone“-Redakteur René Denk den Weinkorb und durfte ihn mit nach Hause nehmen. Im Duell aller bisherigen Meister verlor er dann im Finale knapp gegen Damberger auf 1:1, der damit „Meister der Meister“ gekrönt wurde. Erich Gugelsberger – Dambergers Vorgänger als Bezirkskommandant und einziger anwesender Spieler, der jemals „Meister“ und „Meister der Meister“ auf einmal wurde – spielte dann mit Damberger um den „Turbo-Meister“, den Gugelsberger souverän verteidigte.