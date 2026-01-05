Vorteilswelt
Weinkorb für „Meister“

Gruppe hält seit 16 Jahren die Schnapskarten hoch

Niederösterreich
05.01.2026 16:00
Im urigen Gasthof Pölzer hält die Gruppe um Manfred Damberger (rechts im Bild) die Schnapskarten ...
Im urigen Gasthof Pölzer hält die Gruppe um Manfred Damberger (rechts im Bild) die Schnapskarten hoch.(Bild: Gasthof Monika Pölzer)

Bereits Tradition hat das Weinkorbschnapsen, das Manfred Damberger vor allem für die Baubranche ins Leben rief. Auch nun hieß es wieder, Bummerl abzuwehren und „Meister“ oder „Meister der Meister“ zu werden und so einen Weinkorb zu gewinnen. Und das alles im Ambiente der urigen Wirtin Monika Pölzer in Eibenstein.

Alles begann 2009, als Manfred Damberger, langjähriger Direktor der WAV (gemeinnützige Siedlungsgenossenschaft Waldviertel), Landesfeuerwehrrat, und Bezirksfeuerwehrkommandant von Waidhofen an der Thaya, um den Jahreswechsel vor allem Vertreter aus der Bauwirtschaft zum Weinkorbschnapsen nach Eibenstein bei Raabs an der Thaya einlud. Herzlich empfing dort die Spieler die urige Wirtin Monika Pölzer in ihrem Gasthof in der Gemeinde Raabs an der Thaya im Waldviertel.

Im Laufe der Jahre brachte die Gruppe so viele „Schnapsermeister“ hervor und auch von anderen Branchen und Gruppen, wie zum Beispiel der Feuerwehr, kamen Spieler dazu. So duellierten sich auch nun die Kartenspieler in bester Laune wieder – aufgrund einiger Ausfälle heuer aber in einer recht überschaubaren Gruppe.

Spannendes Finale
Dabei erspielte sich diesmal „Krone“-Redakteur René Denk den Weinkorb und durfte ihn mit nach Hause nehmen. Im Duell aller bisherigen Meister verlor er dann im Finale knapp gegen Damberger auf 1:1, der damit „Meister der Meister“ gekrönt wurde. Erich Gugelsberger – Dambergers Vorgänger als Bezirkskommandant und einziger anwesender Spieler, der jemals „Meister“ und „Meister der Meister“ auf einmal wurde – spielte dann mit Damberger um den „Turbo-Meister“, den Gugelsberger souverän verteidigte. 

